遊覽車駕駛 半年嚴重違規3次擬回訓

疫後遊覽車使用需求增，事故也隨之增加，去年總計有六三七件遊覽車事故，事故件數創近四年新高，造成八四○人死傷。交通部公路局今年除了取消車輛速度異常告警十公里寬限值外，另規畫六個月有三次以上嚴重違規的高風險駕駛人回訓機制，項目包括闖紅燈、酒駕、蛇行、驟然變換車道及超速等。

全國共有一萬四○三○輛遊覽車、一萬七○九五名遊覽車駕駛。根據交通部路政及道安司統計，前年遊覽車事故有五五○件，造成六八五人死傷，去年則有六三七件，造成八四○人死傷。其中光是去年十至十一月間，在國道、太平山、雪隧等地，就發生多起遊覽車嚴重事故，有的是超速釀禍，有的則是車輛翻覆、追撞，造成多人死傷，近日更發生康橋中學校車行經台北市文山隧道時翻車，造成十五人受傷。

遊覽車事故 疫後飆新高 製表／周湘芸

公路局表示，遊覽車都裝有ＧＰＳ監控系統，只要超過速限十公里一分鐘，就會通知業者，連續五分鐘通知監理所，連續十分鐘通知公路局，將影響公司評鑑及安全考核。過去都有十公里的速限寬限值，今年起則取消速限寬限值，改為「超過速限」即為異常，一旦超過道路速限即告警通知並由各所輔導業者加強自主管理。

公路局舉例，若道路速限是一一○公里，原本要超過一二○公里才會告警，現在只要超過一一○公里就告警。

公路局也說，正規畫遊覽車高風險違規駕駛人召回訓練機制，針對六個月內違反「道路交通管理處罰條例」特定規定三次以上的駕駛人召回訓練，包括闖紅燈、酒駕超速、蛇行、驟然變換車道及超速四十公里以上等態樣，各所每季辦理一次訓練，課程內容包含交通法規、防禦駕駛及駕駛道德等。後續將邀遊覽車全聯會研商，盡快檢討實施。

另，去年科技公司員旅遊覽車事故，造成四死廿二傷，事後發現駕駛七年內曾十次超速違規，但過去記點制度是半年累計內達六點才吊扣駕照，外界認為應對高風險駕駛記點吊扣期限拉長。交通部表示，去年六月道交條例才修正成一年累計達十二點即吊扣兩個月，暫不考慮再修正。