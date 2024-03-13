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1年點300次外送…29歲上班族罹患胃癌 醫師見這習慣搖頭：情理之中

聯合新聞網／ 綜合報導
胃癌常據國人10大癌症榜單上，是健康的致命殺手之一。 情境示意圖。圖／Ingimage
胃癌常據國人10大癌症榜單上，是健康的致命殺手之一。 情境示意圖。圖／Ingimage

根據衛福部國健署癌症登記資料，胃癌常據國人10大癌症榜單上，是健康的致命殺手之一。近日，大陸浙江便有一名29歲男子，被醫生告知罹患胃癌的主因是基於他「每年點近300次外賣＋1周吃2次宵夜」的習慣而引起關注。

根據陸媒「澎湃新聞」報導，浙江一名29歲上班族小何（化名），在1個月前開始出現上腹痛、頭暈目眩、四肢無力的狀況，並注意到大便總是「黑漆漆」的，本以為只是個小毛病又嫌麻煩，因此遲遲未去照胃鏡，好不容易被母親逼去醫院後，才赫然驚覺自己罹患了胃癌。

小何長年都是個工作狂，幾乎不自己做飯，唯一的「下廚」是煮泡麵，1年近300次都是點外送解決餐食，長期重油重鹹，且每周都外出喝酒、吃燒烤，晚上加班還要跟同事吃宵夜，熬夜後有時早餐也來不及吃，幾乎是有1餐沒1餐的吃飯。

對此，浙江省人民醫院胃腸胰外科主任醫師王元宇指出，20多歲就罹患胃癌看似出乎意料，但又在情理之中，因為小何正好犯了胃癌、腸癌的「大忌」，也就是不規則、不合理的飲食習慣，像他這樣的年輕患者，雖沒有胃癌家族史，但長期吃調味過重的外送飲食、用餐作息混亂，加上晚上吃燒烤、宵夜等都會增加腸胃負擔，多種不良因素疊加下，便導致他年紀輕輕就患上胃癌。

重慶大學附屬腫瘤醫院胃腸腫瘤中心主任孫浩也曾表示，胃癌是典型的與飲食習慣有關的疾病，大家熟知的燒烤、油炸類食品都會誘發癌症，因為食物經過燒烤或煙燻後，容易產生環芳烴類等明確致癌物質，這剛好也是許多年輕胃癌患者的共同飲食愛好。

醫師建議「4不4要」飲食：

4類食物增加胃癌風險

1、高鹽食物

2、燒烤、煙燻食物

3、紅肉類食物

4、酒精飲品

4類食物降低胃癌風險

1、蔬菜、水果

2、全穀物

3、豆類

4、綠茶

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國健署 癌症 胃癌 衛福部

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