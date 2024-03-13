她工作家庭兩壓力肩頸痛睡不好 中醫師用這療法助好眠
桃園市一名30歲職場女性上班族，長期工作忙碌、她還要兼顧家庭照顧重擔，最近經常肩頸痠痛、無法入睡，吃了止痛藥無效，身心壓力煎熬求助，聯新國際醫院中醫師吳佳哲用推拿＋針灸改善她的睡眠，吳佳哲今天表示，該職業女子工作家庭繁忙壓力山大，身體肌筋膜疼痛，造成情緒問題，惟有適時調理身體、疏通經絡，釋放壓力維持身心平衡，就能改善失眠恢復健康。
「推拿＋針灸，真的好神奇」，這位職業婦女說，她因為工作、家庭兩頭忙壓力大，長期肩頸痠痛、無法入睡，想不到（推拿+針灸）一試改善睡眠許多，當晚即安穩入睡，直呼好神奇。
吳佳哲融合中醫的五體（皮、脈、肉、筋、骨）及西醫現代知識，利用「五體推拿」，輔助針灸、拔罐，為肩頸痠痛患者治療，效果更全面，他說，五體推拿不僅是治療痠痛，對調理情緒、改善睡眠及緩解疲勞等都有療效，「最困難是長時間經驗累積的手下觸感」。
吳佳哲表示，現代上班族工作、家庭壓力大，累積造成肩頸痠痛，肌筋膜疼痛症候群，進一步導致焦慮、憂鬱、失眠等症狀，透過「五體推拿」可改善，按摩和施壓特定的「激痛點」和組織，可以促進血液循環、放鬆肌肉、釋放壓力和平衡身心，經適時調理身體、疏通經絡，釋放壓力，維持身心平衡，有助緩解壓力、減輕焦慮，就能改善失眠。
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