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影／交通微罪不記點引爭議 王國材：道安跟民怨間取得平衡

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
行政院會日前通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，正反意見兩極。王國材表示，希望道安跟民怨間的平衡點大家有共識，他會傾聽意見。記者黃仲明／攝影
行政院會日前通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，正反意見兩極。王國材表示，希望道安跟民怨間的平衡點大家有共識，他會傾聽意見。記者黃仲明／攝影

行政院會日前通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點，正反意見兩極。11名交通界學者昨天舉行座談會，一致認為草案修正過於草率，不應以罰鍰金額定義微罪，一次性取消記點、檢舉恐喪失法治社會尊嚴。王國材表示，希望道安跟民怨間的平衡點大家有共識，他會傾聽意見。

交通部長王國材今天陪同立法院交通委員會考察桃園國際機場營運現況，表示現在行政院的版本已送到立法院，部分委員將在立法院辦公聽會，歡迎包括專家、學者，還有各團體都來參加，交通部先用微罪不開放檢舉跟不記點的方式，來處理這次處罰條例的修正。

王國材指出，交通部願意傾聽不同聲音，現在的確是包括路權團體、民眾和職業駕駛的訴求都不相同，他強調「道安跟民怨間要取得平衡點」，希望這個平衡點是大家有共識的；他也強調「我會聽大家的意見」並且參加後續的公聽會，聆聽各界聲音，於交通工程、新設施在完成前有權宜時間，尋求1個平衡點然後來處理。

交通部長 王國材 記點

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