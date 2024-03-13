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染新冠康復後竟「心衰竭」 女靠三總撐28天 移植獲救

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
蔡宜廷說，葉小姐病情原用免疫球蛋白治療控制，但今年1月18日時病況加劇，因此後轉為暫時性人工心臟（短效型雙心室輔助器）支持。記者鄒尚謙／攝影
蔡宜廷說，葉小姐病情原用免疫球蛋白治療控制，但今年1月18日時病況加劇，因此後轉為暫時性人工心臟（短效型雙心室輔助器）支持。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎威脅仍大，三總近日收治一名56歲女性，國外旅遊返台後確診新冠，康復一個月後出現成人多系統發炎症候群（MIS-A）狀況，導致心臟衰竭，透過葉克膜、暫時性人工心臟救治，等待28天成功配對到心臟，完成移植手術。三總醫療團隊表示，該名患者過去並未確診過新冠，且並未施打XBB新冠疫苗，但手術順利，葉小姐已恢復到可以自己呼吸、用餐，預計明日出院。

三軍總醫院副院長、心臟血管外科醫師蔡宜廷表示，今年56歲的葉小姐，去年11月20日自國外旅遊返台，隨即出現高燒、嗅味覺喪失，快篩確診新冠肺炎，11月27日康復，但隔了一個月在12月31日出現上腹疼痛、胸悶、胸痛等心肌炎症狀，符合MIS-A診斷。

蔡宜廷說，葉小姐病情原用免疫球蛋白治療控制，但今年1月18日時，出現心律不整、低血壓休克等症狀，藥物無法支撐，因此緊急裝上葉克膜救治，但心臟功能一直無法恢復，因此後轉為暫時性人工心臟（短效型雙心室輔助器）支持，在等待了28天之後，成功配對到心臟，完成移植手術。

三總風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，葉小姐先前從未有新冠肺炎感染史，也並未施打過XBB變異株疫苗，而根據研究，感染新冠肺炎後少數人會併發嚴重的「多系統發炎症候群」（MIS），造成身體各器官嚴重發炎，包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸等都可能受到影響

目前國外已有數篇文獻警示，感染新冠肺炎後少數人會併發嚴重的「多系統發炎症候群」（MIS），造成身體各器官嚴重發炎，包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸等都可能受到影響，MIS-A從確診到發病間距為20天到36天，平均天數28天，一般發生在距離確診三周以後，有五項常見症狀，包含發燒、低血壓、心臟功能低落、喘到呼吸困難和腹瀉。而心臟是MIS-A較常攻擊的器官，且MIS-A對成人的致死率高達3%至7%，相當危險。

蔡宜廷表示，在等待心臟移植期間，葉小姐已恢復到可以自己呼吸、用餐，並且開始進行床邊的復健療程，經過28天的等待後成功配對到心臟完成移植手術，目前恢復狀況順利，預計明日出院。

軍醫局局長蔡建松表示，三軍總醫院的心衰竭治療團隊迄今共完成120例藉由短效型雙心室輔助器支持救治心臟衰竭病患，最年輕的病人僅13歲。其中使用短效型雙心室輔助器最久的患者支持了將近9個月，經過漫長的等待最終等到心臟並成功移植，成為目前全台第一例MIS-A換心個案。

三總近日收治一名56歲女性，國外旅遊返台後確診新冠，康復一個月後出現成人多系統發炎症候群（MIS-A）狀況，導致心臟衰竭。記者鄒尚謙／攝影
三總近日收治一名56歲女性，國外旅遊返台後確診新冠，康復一個月後出現成人多系統發炎症候群（MIS-A）狀況，導致心臟衰竭。記者鄒尚謙／攝影

新冠肺炎 確診

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