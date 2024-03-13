聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃機歲修塞機 王國材：各單位都很專業但大意了
立法院交通委員會成員國民黨籍立委魯明哲、邱若華、林沛祥、廖先翔、黃健豪及民眾黨立委林國成，今天上午至桃園國際機場視察，交通部長王國材全程陪同，實地了解機場營運狀況，並聽取第三航廈興建進度簡報，隨後雙方針對3月3日南跑道歲修導致塞機一事舉行會議。王國材表示相關單位都很專業但的確有大意處，將於20日在機場舉行記者會說明檢討報告。
王國材指出，3月3號桃園國際機場南跑道維修，造成航班壅塞跟旅客不便，機場公司及民航局已經在做檢討，3月20日將在桃機舉行記者會說明。王國材表示其實每個單位都很專業，但有些太大意的地方，包括航空公司的配合，以及這麼重大的維修，所有的飛機都如期起降造成的相關課題，他強調機場公司同仁過去都非常辛勞努力，這次歲修產生的問題也願意檢討，等所有檢討報告出來後，會在20日一併對外說明。
黃健豪表示，此行想了解桃機公司跟交通部、航管單位如何聯繫，希望下次歲修雙方橫向聯繫管道要更確實，塞機不只是大家困擾，更擔心的是飛安問題，希望了解如何加強雙邊溝通管道，不要再發生類似狀況。
林沛祥說，歲修導致桃機航班大亂及壅塞，不只是對飛安有影響，對國際形象也有很大挑戰，台灣位在東北亞跟東南亞交叉處，若相同事情一再發生，不只國人飛安有疑慮，甚至外國旅客、航商也會有一定信心的衝擊，今天就是想釐清桃機為何會排這個時間歲修，以何標準決定，若未來航運越來越好時，如何應對未來衝擊及吞吐量增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言