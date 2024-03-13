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癲癇不全是抽搐、眼上翻 他22歲精神恍惚又失憶 吃藥才好

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師楊豫說，處理癲癇發作，最重要的是避免受傷。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師楊豫說，處理癲癇發作，最重要的是避免受傷。圖／長安醫院提供

22歲大學生是位體育健將，近兩年卻出現精神恍惚、成績下滑情形，偶爾還會有短暫失憶。起初他不以為意，但最近問題越來越嚴重，就醫檢查才發現，原來罹患癲癇症，一種常見但又不易被發現的神經系統疾病，所幸規律服藥後，已有良好控制。

長安醫院神經內科醫師楊豫說，癲癇是神經細胞不正常放電，是次於腦中風最常遇見的神經退化疾病。一般民眾最為知曉的發作型態是全身抽搐、雙眼上翻、四肢僵硬，但其實症狀表現會依發作的腦區不同而異，像是暫時恍神、感到無力，甚至看到閃光或聞到異味。這位大學生就屬於後者，短暫的發作、又沒有全身抽搐，使得病情容易被忽視。

對於處理癲癇發作，楊豫說，最重要的是避免受傷。首先，將周遭危險物品移開，讓病人待在安全區域，等待發作過去。其次，不需強行阻止患者的動作，也不要將任何東西塞入他們的口中，以免造成額外傷害。最後，觀察患者有無恢復意識。若意識不清或虛弱無力，可讓患者側臥休息，避免舌頭堵住呼吸道。

他說，癲癇的診斷和治療需要進行一系列的評估和檢查，但所幸癲癇並非不治之症，只要規律服藥，通常都能得到良好的控制，只有少數患者是難治型癲癇，就需要考慮癲癇手術治療。這名大學生在藥物治療後，狀況已逐漸穩定下來。

楊豫說，沒有經過治療的癲癇症將像一顆不定時炸彈，隨時可能引爆帶來危險。所以，如果有懷疑罹患癲癇的情況，務必及時就醫檢查。而已經被診斷出癲癇的患者更應該嚴格遵從醫囑進行治療。

大學生 癲癇

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