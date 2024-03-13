苗栗5.5度！吳德榮：晝暖夜冷溫差大 下周一鋒面變天北台濕涼

日夜溫差大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，輻射冷卻帶來極低溫，截至清晨5時13分，本島縣市平地最低氣溫依序為苗栗(頭屋鄉)的5.5度、新竹(峨眉鄉)7.1度，平地最低氣溫約10至12度，但今白天高溫逾25度，南部更可達32度。

吳德榮指出，今大陸高壓影響，各地晴朗，白天舒適微熱，早晚因輻射冷卻氣溫偏低，日夜溫差很大；今晚、明晨部分平地的最低氣溫、仍有降至10度以下機率。今日各地區氣溫：北部10至25度，中部11至27度，南部12至32度，東部11至27度。

吳德榮指出，明日至下周日轉為高壓迴流型態，天氣穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，明日、周五中層雲逐漸增多，周六、下周日中層雲逐漸減少；氣溫則逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周一、二受鋒面影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉濕涼，中南部受到影響較小。但春季天氣變化大，末期模式模擬常有較大不確定性，需注意最新資料的調整。