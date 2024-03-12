大自然鬼斧神工！象鼻岩斷鼻 外木山驚現新奇岩「大烏龜」如萌寵

新北市瑞芳區深澳海岸的象鼻岩「斷鼻」，鬼斧神工的動物奇岩受人關注。基隆八斗子海岸有海豹岩，現在又有人在外木山海岸，發現形似大烏龜引頸模樣的奇岩，吸引不少人去欣賞。

象鼻岩景點聞名已久，去年12月16日日象鼻處崩裂，掉入海中，令許多民眾感到惋惜，紛紛貼出各自以前和象鼻岩的合照追憶。象鼻岩斷鼻，北海岸野柳地質公園的女王頭，頸部逐年變細，是否會遭遇「不測」也成話題。

有網友前天上傳到臉書社團手機攝影教室，表示在外木山海岸「發現大烏龜」，無意間在海岸發現一塊岩石，從特定角度拍攝像是烏龜。當地是觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處經營管理範圍，臉書北觀處粉專小編還詢問能否分享照片，獲得作者同意。

今天有人專程到外木山海岸尋找這塊奇岩，發現位在「大帳棚」下方海岸，步行可以輕易抵達，但因為位在兩塊大岩石間，可能要有心尋找，並從特定角度觀看才能發現。1名男子說，「跟我家養的象龜滿像的」，因為奇岩的眼睛對比真實象龜，感覺比例更大，有點像Q版象龜。