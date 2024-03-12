快訊

赴日旅遊注意！預約包車機場接送「暗藏陷阱」 5台人遇1狀況慘了

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男深夜痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世衛籲流感疫苗移除山形株 羅一鈞：2025年後改用三價流感疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，2025年後原本四價的公費流感疫苗會逐步改為三價流感疫苗。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，2025年後原本四價的公費流感疫苗會逐步改為三價流感疫苗。記者李青縈／攝影

全球山形株B流病毒在2020年3月後幾乎絕跡，社區傳染風險降低，世界衛生組織建議，流感疫苗應移除山形株抗體，並建議改用「三價流感疫苗」。疾管署發言人羅一鈞表示，今年流感疫苗仍維持四價疫苗（含山形株），2025年後逐步改為三價流感疫苗。

羅一鈞說，2024到2025年北半球流感季，目前僅美國將全面使用三價流感疫苗，其他國家的疫苗廠尚需向各國藥物監管單位，申請三價流感疫苗許可證審查，因此無法及時供應足量三價流感疫苗，我國已在一月依據ACIP委員會建議，採購四價流感疫苗。至於2025年之後會考量廠商供貨量能，逐步改為三價流感疫苗。不過，疾管署仍建議廠商未來保有三價流感疫苗，以及四價流感疫苗的許可證，以因應疫苗的供貨挑戰。

羅一鈞表示，食藥署正參考國際藥廠轉換策略、供貨規畫，在兼顧疫苗的品質、安全及有效性前提下，研議簡化三價流感疫苗查驗登記，及技術性變更審查流程。

羅一鈞表示，四價流感疫苗和三價流感疫苗均安全有效且劑量無差異，每個疫苗株抗原均為固定（15μg），預防效果均佳，不會有「無效」問題。

有專家憂心，疫苗保護的型別多會讓效果變差，讓疫苗保護力分散；若是病毒株預測失準，保護力恐幾乎不見。羅一鈞說，並沒有出現打太多種抗原導致身體產生較弱保護力的現象。另外，過往十年間有兩次猜錯病毒株的狀況，且都是山形株，三價疫苗更容易發生猜錯流行病毒株的狀況。

流感疫苗 疾管署 羅一鈞

延伸閱讀

流感疫情處6年同期新高 4萬餘劑公費疫苗最快下周打完

新冠疫情雖降溫 1歲男童染新冠「發病至死亡僅5天」

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

相關新聞

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

交通10項微罪取消檢舉記點 10多名學者達8共識齊反對

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，除引發路權團體不滿，專家學者也不認同。10多名交通界學...

首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

上周雖無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，並且為機上群聚。疾管署發言人羅一鈞今天表示，2例均為2月27日...

連吃3小時 王品「肉次方、和牛涮」免費延長用餐時間

喜歡吃肉嗎？王品旗下的「肉次方」、「和牛涮」針對肉食愛好者，即日起限時推出「延長用餐時間」方案，指定時段與門市，可享用餐...

世衛籲流感疫苗移除山形株 羅一鈞：2025年後改用三價流感疫苗

全球山形株B流病毒在2020年3月後幾乎絕跡，社區傳染風險降低，世界衛生組織建議，流感疫苗應移除山形株抗體，並建議改用「...

手臂圓滾滾不一定是胖 恐是乳癌手術後遺症「淋巴水腫」

手臂圓滾滾不一定是胖，而是常見乳癌後遺症淋巴水腫，尤其是其中一隻手臂特別粗。郭綜合醫院醫療副院長黃太謙今天舉辦案例說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。