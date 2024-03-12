世衛籲流感疫苗移除山形株 羅一鈞：2025年後改用三價流感疫苗

全球山形株B流病毒在2020年3月後幾乎絕跡，社區傳染風險降低，世界衛生組織建議，流感疫苗應移除山形株抗體，並建議改用「三價流感疫苗」。疾管署發言人羅一鈞表示，今年流感疫苗仍維持四價疫苗（含山形株），2025年後逐步改為三價流感疫苗。

羅一鈞說，2024到2025年北半球流感季，目前僅美國將全面使用三價流感疫苗，其他國家的疫苗廠尚需向各國藥物監管單位，申請三價流感疫苗許可證審查，因此無法及時供應足量三價流感疫苗，我國已在一月依據ACIP委員會建議，採購四價流感疫苗。至於2025年之後會考量廠商供貨量能，逐步改為三價流感疫苗。不過，疾管署仍建議廠商未來保有三價流感疫苗，以及四價流感疫苗的許可證，以因應疫苗的供貨挑戰。

羅一鈞表示，食藥署正參考國際藥廠轉換策略、供貨規畫，在兼顧疫苗的品質、安全及有效性前提下，研議簡化三價流感疫苗查驗登記，及技術性變更審查流程。

羅一鈞表示，四價流感疫苗和三價流感疫苗均安全有效且劑量無差異，每個疫苗株抗原均為固定（15μg），預防效果均佳，不會有「無效」問題。

有專家憂心，疫苗保護的型別多會讓效果變差，讓疫苗保護力分散；若是病毒株預測失準，保護力恐幾乎不見。羅一鈞說，並沒有出現打太多種抗原導致身體產生較弱保護力的現象。另外，過往十年間有兩次猜錯病毒株的狀況，且都是山形株，三價疫苗更容易發生猜錯流行病毒株的狀況。