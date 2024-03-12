快訊

赴日旅遊注意！預約包車機場接送「暗藏陷阱」 5台人遇1狀況慘了

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男深夜痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交通學者反對微罪不開放檢舉 王國材：尊重、待立院審查討論

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院會通過包括騎車講電話等10種，罰鍰在1200元以下違規，微罪不開放檢舉、記點的修正草案。記者杜建重／攝影
行政院會通過包括騎車講電話等10種，罰鍰在1200元以下違規，微罪不開放檢舉、記點的修正草案。記者杜建重／攝影

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，10多名交通界學者今召開座談會，會中達共識認為草案修正過於草率，且交通部通過草案前未徵詢過專家學者意見。交通部長王國材表示，尊重大家的意見，留待立法院審查時討論。

行政院會近日通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點；自費參加講習扣抵點數2點，由1年1次為限提高為1年2次。

此舉除了引發路權團體抗議，交通界學者也不認同。多名學者今自主召開座談會，認為此次修正調整幅度過大，基本上形同廢除去年所實施調整，希望在將修正草案交付立法院審議前，能以專業提出可供參考意見。

對此，王國材表示，尊重大家的意見，現階段道安與民怨平𧗾點選擇各界有不同聲音，留待立法院審查時討論。立法院委員若召開公聽會，也支持學者專家、相關團體參加表達意見。

台北市交通安全促進會理事長邱裕鈞指出，今天座談會中，所有學者出乎意料一次性達成共識，普遍認為違規記點不是萬靈丹，也不是改善交安之唯一手段，但其對於累犯之嚇阻效果顯著，且許多先進國家也已證明。

會中學者也提到，不應以罰款金額定義微罪，考量違規頻率、嚴重度、可控性分析來定義微罪；儘管部分違規一開始造成的影響小，但若不在初期管理，影響就可能愈來愈大，更喪失法治社會尊嚴。

交通部長 王國材 記點

延伸閱讀

觀光旅館房均價漲11% 王國材：年底出現「2條件」將檢討

機捷增購列車？鄭文燦說10輛、經費60億 張善政：第一次聽到

10項交通微罪不檢舉記點引怒火 王國材：立院審查仍可討論

【重磅快評】王國材「所託非人」 還是在演戲？

相關新聞

紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今...

交通10項微罪取消檢舉記點 10多名學者達8共識齊反對

行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，除引發路權團體不滿，專家學者也不認同。10多名交通界學...

首起航空器麻疹群聚 大馬入境航班 累計3例確診

上周雖無新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入麻疹確定病例，並且為機上群聚。疾管署發言人羅一鈞今天表示，2例均為2月27日...

連吃3小時 王品「肉次方、和牛涮」免費延長用餐時間

喜歡吃肉嗎？王品旗下的「肉次方」、「和牛涮」針對肉食愛好者，即日起限時推出「延長用餐時間」方案，指定時段與門市，可享用餐...

世衛籲流感疫苗移除山形株 羅一鈞：2025年後改用三價流感疫苗

全球山形株B流病毒在2020年3月後幾乎絕跡，社區傳染風險降低，世界衛生組織建議，流感疫苗應移除山形株抗體，並建議改用「...

手臂圓滾滾不一定是胖 恐是乳癌手術後遺症「淋巴水腫」

手臂圓滾滾不一定是胖，而是常見乳癌後遺症淋巴水腫，尤其是其中一隻手臂特別粗。郭綜合醫院醫療副院長黃太謙今天舉辦案例說明會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。