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交通學者反對微罪不開放檢舉 王國材：尊重、待立院審查討論
行政院會通過10種1200元以下罰鍰微罪不開放檢舉、記點修正草案，10多名交通界學者今召開座談會，會中達共識認為草案修正過於草率，且交通部通過草案前未徵詢過專家學者意見。交通部長王國材表示，尊重大家的意見，留待立法院審查時討論。
行政院會近日通過交通部《道路交通管理處罰條例》修正草案，共10種1200元以下輕微違規不開放檢舉，另修正第63條，當場舉發始予記點，逕行舉發（含科技執法及民眾檢舉）不予記點；自費參加講習扣抵點數2點，由1年1次為限提高為1年2次。
此舉除了引發路權團體抗議，交通界學者也不認同。多名學者今自主召開座談會，認為此次修正調整幅度過大，基本上形同廢除去年所實施調整，希望在將修正草案交付立法院審議前，能以專業提出可供參考意見。
對此，王國材表示，尊重大家的意見，現階段道安與民怨平𧗾點選擇各界有不同聲音，留待立法院審查時討論。立法院委員若召開公聽會，也支持學者專家、相關團體參加表達意見。
台北市交通安全促進會理事長邱裕鈞指出，今天座談會中，所有學者出乎意料一次性達成共識，普遍認為違規記點不是萬靈丹，也不是改善交安之唯一手段，但其對於累犯之嚇阻效果顯著，且許多先進國家也已證明。
會中學者也提到，不應以罰款金額定義微罪，考量違規頻率、嚴重度、可控性分析來定義微罪；儘管部分違規一開始造成的影響小，但若不在初期管理，影響就可能愈來愈大，更喪失法治社會尊嚴。
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