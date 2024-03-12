觀光旅館房均價漲11% 王國材：年底出現「2條件」將檢討

交通部觀光署昨天公布觀光旅館房均價4660元，較前一年成長11%創新高，部長王國材今天上午受訪時指出，現在房價尖、離峰價格差很多，尖峰價格要降，就要提升平日離峰收入，國際觀光客來台旅遊比較沒有尖離峰問題，如果今年底國際旅客來台衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入能填補提升也有盈餘，會邀集旅宿業者討論尖峰房價太高是否酌以調整的問題。

不過王國材也認為是否調整不同區域也有不一樣，有些地方國際觀光客少，或許補不到，房價有沒有辦法調整。

觀光署調查觀光旅館業房價上漲，主因為營運成本提高，包括電價調漲、缺工、新聘員工、加班補足人力等導致成本提高。交通部長王國材強調年底國際旅客衝到1200萬人次，旅宿業離峰收入填補，可討論調整尖峰房價太高的問題。

觀光署統計觀光旅館業2023年平均房價4660元，較2022年4195元增加465元，增加11.08%；一般旅館業2023年平均房價2671元，較2022年479元增加192元，成長7.75%，民宿2023年平均房價2509元，較2022年平均房價2487元多22元，成長0.88%。