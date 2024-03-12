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4成長者未規律運動 長者運動1年 嗨喊可用「蹲式馬桶」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
周大哥（左）說，運動2年多，肌力測驗增加了1公斤。程女士（右）則鼓勵身邊親朋好友「運動身體好，兒女沒煩惱」。記者鄒尚謙／攝影
周大哥（左）說，運動2年多，肌力測驗增加了1公斤。程女士（右）則鼓勵身邊親朋好友「運動身體好，兒女沒煩惱」。記者鄒尚謙／攝影

台灣2025年將邁入超高齡社會，長者占比將達20%。統計截至113年1月，全台65歲以上長者人口數已達431萬餘人，佔總人口數18.4%，屬高齡社會，如何讓長者順利老化、健康老化成為全民課題。國健署社區健康組長李嘉慧表示，每周至少從事150分鐘的中等強度有氧運動，就能促進健康，但近4成長者沒有規律運動，因此國健署規劃了178處銀髮健身俱樂部，讓長者可以就近運動。

依據國家發展委員會預估，民國114年台灣將邁入超高齡社會，屆時每5個人當中，會有1個人超過65歲。衛福部國健署呼應世界衛生組織（WHO）倡議，提升長者內在能力，藉由運動指導員搭配營養師，強化肌力、肌耐力與平衡力，有助於預防延緩老化、預防肌少症、跌倒、憂鬱與認知功能下降等。

而教育部體育署112年運動現況調查結果顯示，65至69歲及70歲以上長者規律運動比率各為61.1%及57.4%，等同將近4成長者沒有規律運動；另外，國民健康署106年「國民健康訪問調查」65歲以上年齡層每周身體活動量符合世界衛生組織(WHO)建議標準百分比僅39.9%。

國健署長吳昭軍表示，WHO建議65歲以上長者每周身體活動量至少150至300分鐘中等強度有氧身體活動，另外，建議每周3次促進平衡及防跌之身體活動。

李嘉慧指出，國健署規劃110年至114年布建288處銀髮健身俱樂部據點，截至112年已布建128處據點，今年將再布建36處據點，每周150至300分鐘中等強度有氧運動，可以增加肌力與肌耐力、柔軟度、平衡感、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒、社交參與等8大好處。

許多據點不僅提供運動課程服務。李嘉惠說，據點會結合營養等衛教、手作課程或遊戲互動等項目，成為長者互相鼓勵、話家常、支持陪伴或第二個溫暖的家。此外，更有許多長者進一步成為據點志工，與其他人分享自身經驗，互相協助與鼓勵，共同促進銀髮族社會參與及貢獻，提升自我價值感。

參加銀髮健身房近1年的程女士表示，以前出門在外都在找坐式馬桶，但經過長期運動訓練，現在蹲式馬桶也沒問題，覺得下肢肌肉「很夠力」，也覺得自己精神好、體態好，更找了身邊親朋好友都一起來運動，鼓勵他們「運動身體好，兒女沒煩惱」。

參與2年多的周大哥則說，社區附近的運動課程都是「秒殺」，以前運動都不知道訓練「小肌肉」的重要性，只知道訓練二頭肌、三頭肌等等，專業老師教導才更知道怎麼運動、避免運動傷害；且他今年已經70歲了，但還是可以跳得很高，運動2年多，肌力測驗增加了1公斤，更勉勵身邊親朋好友「沒有健康，再多財富都是假的」。

吳昭軍也鼓勵，民眾多多善用在地建置之銀髮健身俱樂部資源，依自己的健康狀況，逐步增加運動次數及身體活動量，迎向高齡長者的健康生活。

國健署長吳昭軍表示，WHO建議65歲以上長者每周身體活動量至少150至300分鐘中等強度有氧身體活動，促進平衡及防跌之身體活動。記者鄒尚謙／攝影
國健署長吳昭軍表示，WHO建議65歲以上長者每周身體活動量至少150至300分鐘中等強度有氧身體活動，促進平衡及防跌之身體活動。記者鄒尚謙／攝影

健身房 國健署 運動傷害 銀髮族

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