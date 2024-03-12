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紅辣椒粉遭北市衛局驗出禁用農藥克美素 小磨坊回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局2月擴大抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，23件產品有6件檢驗不符合規定，包含小磨坊的紅辣椒粉被檢出殘留農藥。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局2月擴大抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，23件產品有6件檢驗不符合規定，包含小磨坊的紅辣椒粉被檢出殘留農藥。圖／台北市衛生局提供

蘇丹紅辣椒粉食安風波，「中鏢」產品不少且不乏知名廠商。辛香料知名品牌「小磨坊」因自家檢驗未受此風波影響，但台北市衛生局今公布抽驗辣椒粉結果，該公司一款紅辣椒粉被檢驗出農藥克美素；小磨坊回應，目前尚未收到台北市衛生局的公文，待收到會研議，並申請複驗。

小磨坊國際貿易股份有限公司先前一度被誤傳使用到問題辣椒粉，該公司官網2月22日發布聲明澄清，未採購中市府2月21日新聞稿中的辣椒粉原料，並提及公司使用的辣椒粉，皆由第三方公正單位（SGS）進行農藥殘留、重金屬及蘇丹色素檢驗，原料經檢驗合格後才入入廠生產。

不過，北市衛生局今公布2月例行性抽驗網路電商平台及市售販售辣椒粉、醬食品，6件不符規定的產品中，包含小磨坊一款在家樂福線上購物的紅辣椒粉（有效日期2025/10/3），檢出克美素-0.1ppm，標準是不得檢出。

衛生局表示，已令違規業者下架違規產品；移請所轄管台中市食品藥物安全處，若依查證屬實，農藥殘留不符規定者依違反食安法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款，可處6萬元至2億元罰鍰。

小磨坊對此回應，目前尚未收到台北市衛生局的公文，待收到會研議，並申請複驗。

北市 品牌 衛生局 辣椒粉 農藥殘留

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