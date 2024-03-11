北榮蓋小豪宅體貼護理師...6月啟用月租千元 這點最吸睛

台北榮總爲改善醫護人員住宿品質，留住人才，與潤泰集團合作，改建醫護宿舍大樓，去年12月21日舉行醫護宿舍大樓新建工程的上樑典禮。北榮院長陳威明說，同仁多次反應護理師宿舍過於老舊，還被媒體報導為「鬼屋」，他認為要先把同仁照顧好，才能照顧好病人，發展優質的醫療，而醫護宿舍大樓新建工程正式上樑，是北榮總最令人感動的時刻。

陳威明指出，醫護宿舍大樓新建工程，獲得潤泰集團總裁尹衍樑大力協助，共規畫1200床供單身同仁居住，另規畫44戶眷舍，9戶學人宿舍，完工後可大幅提升醫護居住品質，吸納更多優秀人才到北榮服務，更可邀請世界各國知名專家學者蒞院授課交流。

在潤泰集團用心打造下，北榮醫護宿舍大樓斥資近20億元，內部裝潢採用豪宅建材，成為天母地區小豪宅，而宿舍的花園也比照豪宅花園的設計。陳威明說，為使同仁有充分的休息空間，休息時段在不被上方樓層干擾下，建材更是不惜成本採用隔音地板來施作。

北榮副院長李偉強說，新建醫護宿舍大樓的目的是讓醫護人員有就近住宿的機會，降低舟車勞頓，提高工作效能，造福病人，每月月租為一千元，水電另計，這些措施有助於建立更良好的工作環境，促進醫療團隊的發展和提供更好的醫療服務。

陳威明說，醫護宿舍大樓建設使用了預鑄工法，運用3D技術整合結構體與機電管線，以縮短工期並提高施品質。整個建樓過程迅速進行，目前工程進度超前，預計今年6月15日取得使用執照，近期將會進行樓層、房間抽籤。北榮醫護同仁是幸福的，應同心協力提供國人最有溫度、最優質的服務，一起為成為全民就醫首選醫院，國際一流醫學中心而努力。