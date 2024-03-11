環團反修法解套核電廠延役 核安會說明修法進度

國民黨立委今年1月23日宣布提出「核子反應器設施管制法」修法，解套核電廠延役。環團則在福島核災13周年的今天，召開記者會反對此修法，指出若草率修法恐有5風險。對此，核安會表示，己有多位立委提出核管法修正草案，會先視立委提案，後續若通過確定延役，再依法行事。

立委王鴻薇、吳怡玎、李彥秀、羅智強先前舉行記者會表示，國內電力需求攀升，為跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，將推動修法，解套核電廠延役；他們主張修正「核子反應器設施管制法」第6條，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。

全國廢核平動聯盟今表示，福島核災距今已13年，汙染至今仍難以解決，我國若無視福島核災教訓，草率修法延役老舊核電廠，恐發生5大風險，包含現有核電廠設備已老化、有多次故障記錄，可能導致核災事故；核電廠緊鄰活動斷層，若發生強震易引發核災；台灣人口密集，核災疏散困難；核電廠燃料池已爆滿，高階核廢料無處可放；核廢料最終處置場址至今難覓。

全國廢核行動聯盟呼籲，立法院各黨派及立委應放下意識形態，為人民把關核電延役風險與成本，並啟動核廢處置立法。

對此，核安會表示，核安會是一個核能安全管制機關、獨立機關，而能源政策為國家政策，核電廠是否能延役，要由能源主管機關的經濟部來評估國內能源需求及規畫；若確定要延役，台電也要評估其安全性、燃料池空間等可行性。

核安會重申，核一、二廠用過燃料池已近滿貯，爐心燃料無法移出，核三廠用過燃料池空間僅可供約運轉數年，因此核電廠延役均須面對用過燃料池貯存空間不足問題；另外，核一廠部分設備已拆除，增加延役的困難度。

針對核管法修法進度，核安會說，目前已有好幾位立委提出修正核管法的草案，後續修法還要看審議程序，目前先看立委提案，後續若國家政策確定，以及立法院確定通過修法，核安會將依法行事；在台電公司提出延役申請時，也會本於專業與職責進行審查，在符合法規及安全要求下，機組始可延役運轉。