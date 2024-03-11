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別忘記帶雨傘！明晨前中部以北最多雨 冷氣團來襲這2日清晨最冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明白天大陸冷氣團緊接南下，輻射冷卻作用加乘影響下，周三、周四清晨相對冷，估中部以北、東北部低溫再探至12度。示意圖。圖／本報資料照片
明白天大陸冷氣團緊接南下，輻射冷卻作用加乘影響下，周三、周四清晨相對冷，估中部以北、東北部低溫再探至12度。示意圖。圖／本報資料照片

今天下午起，各地出現降雨，中央氣象署指出，到明晨前中部以北雨量最多；明白天起，降雨雖緩，但大陸冷氣團緊接南下，中部以北、東北部低溫下探14度；輻射冷卻作用加乘影響下，周三、周四清晨相對冷，估中部以北、東北部低溫再探至12度，近山區及空曠地區再降1至2度；周日起再迎另波冷空氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天下午至凌晨鋒面通過，各地出現降雨情況，中部以北雨量最多，其他地區局部短暫陣雨；今晚北部、東北部15至16度，其他地區17至20度。

此外，今晚至明晨，中部以北3500公尺以上高山，水氣、溫度配合，可能下冰霰或降雪機率，山區路面也要防範結冰。今晚至明天上午，馬祖留意低雲或霧影響能見度，留意交通往返。

林定宜提醒，明晨可能有輻射冷卻影響，白天起降雨雖緩，僅東半部地區、恆春半島、東南部山區零星短暫雨；不過，乾冷型大陸冷氣團緊接南下，北部、東北部、東部明全天偏冷，其他地區則是早晚易涼，中南部則出太陽，可見陽光。

他指出，明天中部以北、東北部低溫14至15度，其他地區17至18度；北部、東半部高溫21至23度，中南部高溫26至27度，日夜溫差大。

林定宜說，明天風力稍強，苗栗至台南、東半部、蘭嶼綠島空曠地區，以及恆春半島、澎湖都有較強陣風。

他表示，這波大陸冷氣團伴隨輻射冷卻作用，持續影響至周四清晨，周三至周四清晨期間，雨量少，但北部、東北部都較冷，其他地區也是早晚易冷，中南部日夜溫差大；東半部、恆春半島、中南部山區零星短暫雨。

周四白天起，大陸冷氣團減弱，溫度逐漸回升，僅東半部地區局部短暫雨，西半部山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周五至周六，水氣增多，北部、東半部、中南部山區可能局部短暫雨，各地雲量也會增多。

林定宜表示，周日至下周一，鋒面通過，東北季風增強，因後期預報有不確定，仍待持續觀測，預估屆時北部、東半部局部短暫陣雨，中南部山區零星短暫陣雨，其他地區多雲。

低溫 冷氣團 雨量

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