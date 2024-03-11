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自體免疫疾病尚無法根治 國衛院解密「煞不了車」原因

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國衛院經6年研究，發現自體免疫疾病，是T淋巴細胞的去磷酸酶DUSP22表現量下降，導致免疫系統過度活化「煞不了車」所致。圖／國衛院提供
國衛院經6年研究，發現自體免疫疾病，是T淋巴細胞的去磷酸酶DUSP22表現量下降，導致免疫系統過度活化「煞不了車」所致。圖／國衛院提供

紅斑狼瘡等自體免疫疾病，是我國居重大傷病及門診常見疾病第三名，患者免疫系統會異常活化，進而攻擊自己身體器官的疾病，目前尚無法治癒、患者必須終生接受治療與用藥，國衛院經6年研究，發現是T淋巴細胞的去磷酸酶DUSP22表現量下降，導致免疫系統過度活化「煞不了車」所致。

自體免疫疾病是我國十大重大傷病第三名，也是門診第三常見疾病，人體內的免疫系統會異常活化，而攻擊自己身體器官，例如全身性紅斑狼瘡（SLE）、僵直性脊椎炎（AS）、類風濕關節炎（RA）等都是，目前尚無法治癒，病患必須終生接受治療與用藥，承受藥物引發的副作用。

國衛院免疫醫學研究中心特聘研究員譚澤華團隊，在2014年首度發現，「去磷酸酶DUSP22」，是負責抑制T細胞過度活化，以及自體免疫反應的關鍵負調控分子，接續與台中榮總醫學研究部轉譯醫學科主任陳一銘、台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰合作，研究自體免疫疾病SLE及AS致病成因與精準的生物診斷標記，分析臨床檢體發現，SLE及AS患者體內T淋巴細胞中的去磷酸酶DUSP22表現量與正常T細胞相比大幅下降，且與疾病嚴重度相關。

國家衛生研究院免疫醫學研究中心副研究員莊懷佳說，分析臨床檢體發現，SLE及AS患者體內T淋巴細胞中的去磷酸酶DUSP22表現量，與正常T細胞相比大幅下降，且與疾病嚴重度相關，而去磷酸酶DUSP22的缺乏造成蛋白激酶Lck異常地持續活化，促使T淋巴細胞大量分泌發炎性細胞激素，此為造成自體免疫疾病的元凶。

莊懷佳表示，泛素酶UBR2實為蛋白激酶Lck的上游活化分子，UBR2會誘使Lck泛素化並且促使Lck活化。研究發現，DUSP22可以直接將泛素酶UBR2去磷酸化，並引發UBR2蛋白質降解（煞車一），且DUSP22也會將已活化的蛋白激酶Lck去磷酸化並抑制Lck活性 （煞車二）。

因此當T淋巴細胞中缺乏DUSP22時，泛素酶UBR2蛋白質會過度累積，進而使蛋白激酶Lck泛素化增加且持續性地活化，就如同高速行駛的跑車完全失去剎車功能一般，導致一發不可收拾的發炎反應。

分析SLE患者的臨床檢體顯示，患者T淋巴細胞中泛素酶UBR2表現量增加，莊懷佳說，UBR2與Lck結合及Lck的泛素化也增加，證實去磷酸酶DUSP22的缺失及泛素酶UBR2上升，為自體免疫疾病致病機轉的關鍵因素。

陳明翰形容，自體免疫疾病發生時，就如網絡一樣多方面失控造成，目前的治療難以完全控制病程，需要多方面阻斷路徑、阻止發炎，才能達到更好的療效；陳一銘則表示，紅斑性狼瘡患者中有6成疾病會攻擊腎臟，台灣紅斑性狼瘡患者有半數就算使用免疫製劑，也無法有效控制病情。

國衛院的這項研究，將有助於開發新穎的醫療策略，研究成果已在今年1月發表於全球知名期刊《Nature Communications》 。

患者 淋巴 醫學

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