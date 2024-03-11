吳聖宇：今鋒面通過降雨多 明後天氣好轉下探10度

天氣變變變，本周溫度仍是上上下下，要注意溫差適時增減衣物，避免感冒。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，今鋒面通過降雨多，要帶傘；明後天氣好轉，但受輻射冷卻作用影響，中北部夜晚清晨下探10度。

吳聖宇指出，鋒面下午到晚間通過台灣上空，各地下雨明顯，中部、北部到東北部降雨較多，時間較長；南部、花東多雲到陰有短暫陣雨天氣，預估降雨持續到今天深夜，可能要等到午夜過後，隨鋒面降雨雲層遠離，乾冷空氣移入，才陸續雨停。

吳聖宇指出，周二、周三受乾冷空氣影響，各地看到陽光露臉機會大。周四、周五隨乾冷空氣減弱，水氣增多，大陸華南上空可能又會有些雲層向東移動通過台灣，中北部、宜蘭到花蓮一帶受影響機會較大，可能再度轉變成多雲或陰天、偶有局部短暫陣雨天氣型態。

周六北部、東北部雲量較多，其他多雲到晴。下周日有下一波鋒面要通過，時間點可能落在下半天，屆時北部、東北部、東部降雨機會提高，但實際變化時間點有待觀察。

溫度方面，吳聖宇說，今台南以北到宜蘭一帶高溫17-21度，高屏、花東22-25度，晚間鋒面通過後新一波冷空氣要南下，強度至少有大陸冷氣團等級，溫度由北往南逐漸下降轉冷。

明後天天氣較好但溫度偏低，吳聖宇說，北部、東北部到花蓮一帶白天溫度只有20度上下，中部以及台東高溫22-25度左右，南部有機會超過25度。

吳聖宇指出，要注意的是夜晚清晨低溫，中北部到東北部一帶空曠地區，配合較為明顯輻射冷卻作用，可能會有10-12度低溫，南部、花東空曠地區可能有15度上下低溫。

周四起到周六溫度逐漸回升，吳聖宇指出，尤其周六南風較為明顯，加上陽光有機會露臉，溫度可能是本周最高的一天，下周日(17日)隨鋒面影響，天氣轉差加上後續又有冷空氣南下，溫度又會由北往南逐漸下降。