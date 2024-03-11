健康你我他／資深過敏兒 口罩成救星

百花盛開，眾鳥齊鳴，春雨綿綿為大地帶來生機，進入「雨水」節氣，也容易影響身體排除濕氣的能力，我開始煮疏肝排濕的養生茶飲，炒麥芽10公克、陳皮1公克、柴胡1公克、薏仁5公克。

身為資深鼻子過敏兒，黑眼圈是自帶煙燻妝，鼻音腔是標配，頭暈頭痛是常態，一大早就開始包餛飩，感覺永遠都睡不飽，很像樹懶。到耳鼻喉科檢查，先天體質過敏外，有鼻中膈彎曲，難怪學生時期讀書很難集中注意力，醫師開類固醇鼻噴劑緩解鼻塞、流鼻水、眼睛癢、打噴嚏等症狀。

新冠疫情期間，戴口罩成全民運動，這一片口罩起了驚天作用，戴上口罩我竟然能順暢呼吸，不再常流鼻血，鼻腔也不會乾癢；晚上戴口罩睡覺，早上起床喉嚨不再卡卡，餛飩愈包愈少。友人介紹看中醫，中醫診斷說體內濕氣太重，冰品冷飲要斷開，我含淚告別我的最愛，認真一日吃3包中藥調養身體。

醫師也建議應適當運動，如跑步、爬山、游泳、瑜伽伸展、吐納練習，以出汗為目標，正確引導氣血從體內生發至皮膚表層，有助於順利帶動肝氣舒展。在內服外力的配合下，我重新找回呼吸的節奏，一吸一吐是如此的美妙，鼻腔充滿氧氣是如此清新有力。

正常呼吸是件多麼難得的事，窮盡洪荒之力只為那口，口罩將是我一輩子的好朋友，不離不棄。