聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／資深過敏兒 口罩成救星

聯合報／ 文／華生（中市潭子）
口罩將是我一輩子的好朋友，不離不棄。圖／華生提供
口罩將是我一輩子的好朋友，不離不棄。圖／華生提供

百花盛開，眾鳥齊鳴，春雨綿綿為大地帶來生機，進入「雨水」節氣，也容易影響身體排除濕氣的能力，我開始煮疏肝排濕的養生茶飲，炒麥芽10公克、陳皮1公克、柴胡1公克、薏仁5公克。

身為資深鼻子過敏兒，黑眼圈是自帶煙燻妝，鼻音腔是標配，頭暈頭痛是常態，一大早就開始包餛飩，感覺永遠都睡不飽，很像樹懶。到耳鼻喉科檢查，先天體質過敏外，有鼻中膈彎曲，難怪學生時期讀書很難集中注意力，醫師開類固醇鼻噴劑緩解鼻塞、流鼻水、眼睛癢、打噴嚏等症狀。

新冠疫情期間，戴口罩成全民運動，這一片口罩起了驚天作用，戴上口罩我竟然能順暢呼吸，不再常流鼻血，鼻腔也不會乾癢；晚上戴口罩睡覺，早上起床喉嚨不再卡卡，餛飩愈包愈少。友人介紹看中醫，中醫診斷說體內濕氣太重，冰品冷飲要斷開，我含淚告別我的最愛，認真一日吃3包中藥調養身體。

醫師也建議應適當運動，如跑步、爬山、游泳、瑜伽伸展、吐納練習，以出汗為目標，正確引導氣血從體內生發至皮膚表層，有助於順利帶動肝氣舒展。在內服外力的配合下，我重新找回呼吸的節奏，一吸一吐是如此的美妙，鼻腔充滿氧氣是如此清新有力。

正常呼吸是件多麼難得的事，窮盡洪荒之力只為那口，口罩將是我一輩子的好朋友，不離不棄。

中醫 口罩 醫師

延伸閱讀

國內中醫就診數破700萬人 蔡英文盼建制中醫藥完善服務

霧茫茫！越南河內空污世界第一 全城籠罩灰霧中外送員喊苦

相關新聞

公立醫院不漲掛號費能定錨？ 民團悲觀

衛福部以回歸市場機制為由，取消醫療院所掛號費參考上限，引發爭議。衛福部長薛瑞元昨表示，開放掛號費參考價上限，不代表一定會...

76歲照顧100歲失智父 互助喘息讓她喘口氣

「十年前，爸爸確診失智症，照顧迄今已十年，他今年一百歲。」七十六歲陳彩容說，這些年來，她及弟、妹照顧罹病老父親，以及動作...

好天氣沒了！未來一周迎2波鋒面 明起變天轉濕冷「愈晚愈冷」

中央氣象署表示，未來一周有2波鋒面影響，明天首波鋒面通過，隨後東北季風或大陸冷氣團南下，白天起降溫，且北部、東北部越晚越...

健康你我他／資深過敏兒 口罩成救星

百花盛開，眾鳥齊鳴，春雨綿綿為大地帶來生機，進入「雨水」節氣，也容易影響身體排除濕氣的能力，我開始煮疏肝排濕的養生茶飲，...

張曉風最新散文集「八二華年」 82歲是人生最好的年紀

「二八是女子的妙齡。不過，我認為八二也是。」82歲的散文家張曉風，近日出版最新散文集「八二華年」。她年輕時以可叵為筆名寫...

告別紙本 PAR表演藝術數位化

一九九二年創刊的PAR表演藝術雜誌，為華人世界歷史最悠久的表演藝術雜誌，本月出版最後一期紙本後，全面數位化；不過兩廳院藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。