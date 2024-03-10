PAR表演藝術雜誌紙本走入歷史 兩廳院成首座SGS綠劇場

1992年創刊的PAR表演藝術雜誌，是華人世界歷史最悠久的表演藝術雜誌。本月出版紙本最後一期後全面數位化，不再出版紙本月刊。發行PAR的兩廳院也發表「溫室氣體盤查結果暨三年減碳計畫」，根據認證過的減碳盤查，PAR的全面電子化，每年可減少17.16公噸的碳排。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，未來PAR還會每年出一本紙本年度特刊，並視議題的重要性不定期出版紙本特刊。

「一本雜誌，從來就不只是『一本雜誌』。」PAR總編輯黎家齊表示，PAR在2002年便設立官方網站，2020年台灣新冠疫情爆發後，面對雜誌零售和訂閱量的消退與網站閱讀率的大幅提升，開始意識到「數位轉型」的必然。未來，不只現行雜誌上的各個單元:節目介紹、專題、專欄、評論等「線上見」，也會有讓人驚喜的新單元推出，以及不定期發行紙本特刊。

劉怡汝指出，兩廳院花了一年時間完成溫室氣體盤查結果，並完成第三方認證，成為全台首座獲得SGS查證的綠色劇場。希望可以成為劇場的首例，鼓勵劇團和劇場都來做溫室氣體盤查。

依據此一盤查結果，發現兩廳院最大的碳排來源是「電力支出」占75%、其次是以文宣品為主的「產品」占14%，再其次是訪客運輸與商務旅行，占7%。兩廳院也據此推出三年減碳計畫，包括減量印刷、鼓勵大眾運輸、綠色採購、節約能源等。

劉怡汝表示，目前這些減碳成果看起來也許不是非常大量，「可是它正是我們從日常生活跟習慣養成裡，慢慢塑造為兩廳院的永續文化」，她希望讓「永續」變成兩廳院員工「自然而然的習慣」。她指出，劇場本就應該反映社會，而且要成為「提早反映社會現況不足」的場域。兩廳院也將在上半年於官網推出永續頁面，集結永續相關節目、活動、報告與政策。

值得注意的是，去年PAR表演藝術雜誌宣布停刊紙本後，台博館也從今年起停刊1982年發行的「台灣博物」季刊紙本與2005年起發行的每月「活動簡訊」紙本，全面數位化。未來是否會有更多的官方刊物因為了減碳理由停刊紙本、全面轉型數位，值得觀察。