影／合歡山下冰霰 白花花一片狂炸 雪迷樂翻了

受強烈大陸冷氣團影響，加上濕度夠，中央氣象署預估昨晚到周二清晨，高山有降雪機會。合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許斷續下冰霰，白花花一片，猶如「三月雪」，讓等雪民眾好開心。不只合歡山，玉山清晨零下低溫，也將降下冰霰。

中央氣象署預估，受強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，這周末各地容易下雨且寒冷，若水氣和溫度條件配合，昨晚至下周二3500公尺以上山區可能有局部降雪機率。由於，有機會降下「三月雪」，令雪迷相當期待。

合歡山松雪樓昨天下午4時許，一度降下雪夾霰，但時間不長，僅持續3到5分鐘；而今天雪霰狀況更佳，在零下低溫和濕度搭配下，武嶺、松雪樓等地今上午8時許，天空開始下起冰霰，白花花一片如「三月雪」，雪迷開心直呼「下雪」。