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影／合歡山下冰霰 白花花一片狂炸 雪迷樂翻了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」

受強烈大陸冷氣團影響，加上濕度夠，中央氣象署預估昨晚到周二清晨，高山有降雪機會。合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許斷續下冰霰，白花花一片，猶如「三月雪」，讓等雪民眾好開心。不只合歡山，玉山清晨零下低溫，也將降下冰霰。

中央氣象署預估，受強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，這周末各地容易下雨且寒冷，若水氣和溫度條件配合，昨晚至下周二3500公尺以上山區可能有局部降雪機率。由於，有機會降下「三月雪」，令雪迷相當期待。

合歡山松雪樓昨天下午4時許，一度降下雪夾霰，但時間不長，僅持續3到5分鐘；而今天雪霰狀況更佳，在零下低溫和濕度搭配下，武嶺、松雪樓等地今上午8時許，天空開始下起冰霰，白花花一片如「三月雪」，雪迷開心直呼「下雪」。

此外，玉山氣象站今天上午8時5分也開始下冰霰，氣象署表示，今天清晨玉山北峰低溫達攝氏零下2.3度，冰霰持續中。玉山國家公園管理處則表示，玉山沿途步道濕滑，山頂易結冰或積雪，呼籲山友勿貿然登頂，上山前應備妥雪地裝備。

合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」
合歡山武嶺、松雪樓等地今清晨許下冰霰，白花花一片如「三月雪」，等雪民眾好開心。圖／擷取自「臺灣追雪團」

冰霰 冷氣團 玉山國家公園

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