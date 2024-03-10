國際自由車環台公路大賽浪漫台3線站 苗栗12日階段交管

2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事預計從上午11點10分在苗18線三灣鄉峨嵋橋，至下午1點50分在台6線獅潭鄉汶水，沿途採階段性交通管制。

國際自由車環台公路大賽是重要國際賽事，12日登場的「 浪漫台3線」站，新竹縣、苗栗縣、台中市警方協調控管交通號誌，車隊最前端安排預警警車及前導警車，開路及通知用路人靠邊並且停駛，車隊最後則有殿後警車押後，通過後道路即可放行。