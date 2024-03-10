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國際自由車環台公路大賽浪漫台3線站 苗栗12日階段交管

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事沿途採階段性交通管制。圖／苗栗縣政府提供
2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事沿途採階段性交通管制。圖／苗栗縣政府提供

2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事預計從上午11點10分在苗18線三灣鄉峨嵋橋，至下午1點50分在台6線獅潭鄉汶水，沿途採階段性交通管制。

國際自由車環台公路大賽是重要國際賽事，12日登場的「 浪漫台3線」站，新竹縣、苗栗縣、台中市警方協調控管交通號誌，車隊最前端安排預警警車及前導警車，開路及通知用路人靠邊並且停駛，車隊最後則有殿後警車押後，通過後道路即可放行。

苗栗縣政府指出，苗栗比賽路段苗18、縣道124乙、苗20、縣道124、苗26、苗26之2、縣道119甲、台3線、台6線，重要路口都有懸掛競賽指示方向牌及告示牌，沿途主辦大會派機巡引導人員協助警察彈性控制交通，籲請用路人配合，敬請用路人配合，期使賽事順利舉行。

2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事沿途採階段性交通管制。圖／苗栗縣政府提供
2024國際自由車環台公路大賽「浪漫台3線」站3月12日登場，苗栗縣路段賽事沿途採階段性交通管制。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 警車

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