台灣腦庫成立不到半年 已收數十份捐贈同意書

從1名罕病患者的心願出發，台灣腦庫終於在去年11月成立，至今已幾十人簽署同意書，病友和健康民眾都有。衛生福利部次長王必勝今天說，會處理協助所需經費，盼常態化支持。

許多疾病紛紛有藥物問世，但失智症、漸凍症等神經疾病卻遲遲不見有效藥物，人體腦組織取得不易是關鍵之一。歷經多年，台灣第1個腦庫終於在去年11月5日揭牌成立，被國衛院長司徒惠康形容台灣醫學研究最後、最重要的拼圖。

腦庫是促成神經醫學研究發展重要資源，希望收集腦、脊髓、腦脊髓液、血液及其他相關神經組織，對象包括患有腦疾病的病友、一般健康民眾，進行病理組織切片，找出疾病病變的機制，提高研發出影響數百萬人的腦部疾病的有效治癒方法可能性。

腦庫跟神經退化研討會今天登場，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼形容，「這是一個起點」，他的夢想是有一天台灣能追上日本腳步，建置多個腦庫，甚至組成聯盟；目前已有幾十人簽署同意書，遍及北部跟中部，包括病友與一般健康民眾。

回首一路點滴，緣起於1名神經罕見疾病病友的心願。這名病友是謝松蒼的患者，每次回診都會提到，既然有生之年看不到有效治療，走了之後想把腦神經捐出來提供醫學研究，盼點燃生命之光，可惜沒能親眼見證腦庫開箱。

從2017年起，謝松蒼帶領腦庫工作小組啟動籌建，一開始遇到的困難是尋求成立腦庫的法源依據，奔走不同政府機關，2019年衛福部做了行政解釋，讓腦庫的成立有法源依據。腦庫建置、人員培訓成了第2個挑戰，再歷經3年努力，衛福部去年終於核准成立台灣腦庫。

腦庫有2個重要的工作，謝松蒼闡述，第1是和社會溝通，提高對於捐腦和腦科學研究的認同與關注：第2則是希望藉由學術研討會，促進台灣腦科學和腦疾病的研究，畢竟腦組織的取得非常困難。

儘管台灣腦庫成立，象徵腦科學跳躍式進步，這座國家級腦庫未來財源成最大挑戰。王必勝致詞時笑說，他今天要講的最重要一句話，可能就是「衛福部一定會全力支持腦庫的運作」，有關腦庫明年經費，將請衛福部科技發展組盡快處理協助。

他也說，期待未來能建立常態性支持，讓很有意義的腦庫繼續營運，「這是衛福部可以做的事」，至於研究發展就交給所有研究人員跟學者，腦庫是台灣腦科學的重要里程碑。