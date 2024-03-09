搶救軟塑膠！一車回收不夠付油錢 環團籲提高清除處理費

被暱稱為「軟塑膠」的平板塑膠包材，是政府公告的應回收項目。一群國中生與看守台灣協會、荒野保護協會合作展開驗證平板包材回收成本的行動，今開記者會指出，一車平板包材的變賣金額連油錢都不夠付，等於倒貼清運成本，呼籲政府調高平板包材的回收清除處理費率。對此，環境部官員說，目前已在研議增加平板包材的回收補貼費、回收清除處理費用，預計年中提高。

帶領學生參與行動的老師蔡文華說，這次行動號召12個國中生參與，扮演基層回收商或清運業者的角色，透過實際行動驗證，了解這些業者收受平板包材必須付出的成本，學生也從中理解到資源回收不只是把東西丟到回收桶那麼簡單的問題。

看守台灣協會秘書長謝和霖分享，師生與環團夥伴一共17人一起進行細分類、量體積、秤重、打包與記錄，以3.5噸貨車運至桃園一家回收廠變賣，加起來實際變賣金額是167元，如果當天有更充分時間分類出裝滿一車斗的數量，頂多也只能變賣264元。若計入油錢、清運人力還有車輛購置成本等，清運成本總共1257元，推估每公斤回收成本至少要達6.4元，才能勉強達到清運成本。

荒野保護協會議題專員黃嘉瑩指出，行動結果顯示平板塑膠包材回收商的補貼費率不夠支付回收商的人力、運輸設備以及空間成本，必須提高補貼費率，也提高向生產商徵收的回收清除處理費率，才不會讓資源回收管理基金虧本。