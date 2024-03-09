麻疹確診者曾到過大賣場、餐廳 竹市衛生局公布2足跡點

新竹市衛生局接獲外縣市通知，有1名麻疹境外確定病例為34歲女性，在3月5日曾經到過新竹市迪卡儂（3月5日10點半到11點50分）、壽司郎-慈雲路店（3月5日12點到12點半），市府已經匡列工作人員共37名，並公布足跡點呼籲民眾自我健康監測。

竹市衛生局指出，此案例為馬來西亞境外移入的同班機旅客經採檢後確診，該名同班機確定病例旅客為34歲女性，居住外縣市，3月5日白天於迪卡儂與壽司郎-慈雲店用餐及有休閒足跡，衛生局於第一時間已通知店家進行接觸者名單匡列，並執行衛教。

衛生局取得匡列名單共計約37名，目前皆無相關症狀，並針對店家所提供名單，協助接觸者自3月5日至23日、共計18天自我健康監測；若同期間曾於相關場所出入者，呼籲民眾自主健康管理至23日，如有不適症狀請儘速就醫並告知活動史及接觸史。

竹市衛生局呼籲，麻疹傳染力高，特別是出診前後4天最強，可經由空氣、飛沫傳播或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，因此提醒民眾，若出現發燒、咳嗽、結膜炎、口內不規則斑點等時，應盡速戴口罩就醫，並告知醫師活動史及接觸史。

若已知自己是確診接觸者，請民眾務必於最後接觸日開始+18天做好自我健康監測，若監測期出現不適症狀，也請依管理衛生單位引導看診，切勿自行就醫，同時呼籲若經麻疹疫調評估家中幼兒是高風險對象，也請務必配合衛生單位於72小時黃金期儘速帶幼兒接種疫苗。

衛生局提醒，「接種疫苗是預防麻疹最有效的方法」，家中如有年滿1歲及滿5歲至入國小前幼童，家長可依幼兒預防接種期程完成疫苗接種，就可獲得完善保護力。如有麻疹相關疑問，歡迎至疾病管制署網站http://www.cdc.gov.tw或撥打新竹市衛生局防疫專線03-5355130或疾病管制署1922洽詢。