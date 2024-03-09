全台寒冷！苗栗公館7.5度 今氣溫緩升 下周一鋒面降雨

強烈大陸冷氣團影響，今天各地早晚天氣寒冷；中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午苗栗以北、彰化、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻加成，台北觀測站的最低氣溫為12.4度，勉強符合強烈大陸冷氣團，離寒流標準還有段不小差距；但仍為局部平地帶來極低溫。苗栗公館7.5度、基隆七堵8.1度、新北貢寮和宜蘭南澳8.2度；而各地區平地最低氣溫約在8度至11度。

吳德榮表示，今天上午各地仍晴朗；下午起鬆散中層雲自華南移入，各地雲量略增，天氣仍穩定，冷空氣漸減弱，氣溫緩升。北部8至19度，中部10至24度，南部11至26度，東部8至24度。

明天至下周一上午仍受中層雲影響，吳德榮表示，各地雲量略多，天氣仍穩定，近山區偶有局部零星飄小雨的機率；冷空氣續減弱，氣溫略升，白天北偏涼、南舒適，早晚微冷。

下周一下半天鋒面快速通過，吳德榮表示，中部以北轉有局部陣雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。

下周二白天鋒面遠離、各地轉晴，白天氣溫明顯回升；吳德榮表示，下周三、周四移動高壓影響，天氣晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚因輻射冷卻、天氣涼冷，日夜溫差很大。