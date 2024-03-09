焦慮世代-療癒商機篇／趁你寂寞 騙你個資又騙錢

在焦慮時代裡，也誕生了許多因寂寞而產生的詐騙。刑事局統計假交友詐騙被害人數，二○二一年一八三一人、前年二○四四人、去年一七九八人，其中五十歲以上被害人，近三年各四五九、四九○、四○六人，占比逾二成。

統計顯示，中高齡被害人女性多於男性，常被「高富帥」詐騙，詐團張貼外籍男子照，自稱歐美國家軍官、醫師、機師、工程師等，甜言蜜語與「熟女」發展感情，常稱要來台結婚定居，以寄送高價禮物需繳手續費、工作遇困難要資金周轉、投資儲蓄成家基金等，誘使匯款到境外或面交。

檢察官指出，詐騙者經常利用假照片、甜言蜜語、心理親密情感連結等要素，博取被害人的信任，藉此借錢及索取個資。

有名五旬婦人在網路結識未曾謀面的海外「軍醫」，對方透過聊天逐步向婦人索求銀行帳戶，婦人因信任而提供銀行帳戶，甚至連孩子與丈夫的帳戶都告知，沒想到卻被詐團利用相關帳戶洗錢，婦人吃上官司。

檢察官調查時更意外發現，這名婦人已四度因相似原因捲入官司。即便如此，婦人仍深陷交往的情緒中，持續與對方聯繫，即便開庭仍在傳訊息聊天，獨自背負相關刑責。

檢察官觀察，近期熟齡者遭交友詐騙的案件不少，被害人樣貌則單身或非單身均有，他們透過網路交友，與詐騙者互稱老公老婆，未曾見面，藉由照片或視訊影像墜入情網。

刑事局提醒，若標榜高額獲利、穩賺不賠或獲利來源不明，詐騙風險高，應避免投資，與網友交往要保持警惕，尤其跨國戀情，不要輕信對方自稱特殊身分，避免透露過多個人資料或傳送私密照，若對方提出金錢需求，應提高警覺，勿輕易提供金錢或帳戶。有疑問切記撥打一六五反詐騙專線諮詢。