聽新聞
test
0:00 / 0:00

焦慮世代-療癒商機篇／趁你寂寞 騙你個資又騙錢

聯合報／ 記者李奕昕房荷庭／台北報導
檢察官觀察，近期熟齡者遭交友詐騙的案件不少，詐騙者經常利用假照片、甜言蜜語、心理親密情感連結等要素，博取被害人的信任，藉此借錢及索取個資。 圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
檢察官觀察，近期熟齡者遭交友詐騙的案件不少，詐騙者經常利用假照片、甜言蜜語、心理親密情感連結等要素，博取被害人的信任，藉此借錢及索取個資。 圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

在焦慮時代裡，也誕生了許多因寂寞而產生的詐騙。刑事局統計假交友詐騙被害人數，二○二一年一八三一人、前年二○四四人、去年一七九八人，其中五十歲以上被害人，近三年各四五九、四九○、四○六人，占比逾二成。

統計顯示，中高齡被害人女性多於男性，常被「高富帥」詐騙，詐團張貼外籍男子照，自稱歐美國家軍官、醫師、機師、工程師等，甜言蜜語與「熟女」發展感情，常稱要來台結婚定居，以寄送高價禮物需繳手續費、工作遇困難要資金周轉、投資儲蓄成家基金等，誘使匯款到境外或面交。

檢察官指出，詐騙者經常利用假照片、甜言蜜語、心理親密情感連結等要素，博取被害人的信任，藉此借錢及索取個資。

有名五旬婦人在網路結識未曾謀面的海外「軍醫」，對方透過聊天逐步向婦人索求銀行帳戶，婦人因信任而提供銀行帳戶，甚至連孩子與丈夫的帳戶都告知，沒想到卻被詐團利用相關帳戶洗錢，婦人吃上官司。

檢察官調查時更意外發現，這名婦人已四度因相似原因捲入官司。即便如此，婦人仍深陷交往的情緒中，持續與對方聯繫，即便開庭仍在傳訊息聊天，獨自背負相關刑責。

檢察官觀察，近期熟齡者遭交友詐騙的案件不少，被害人樣貌則單身或非單身均有，他們透過網路交友，與詐騙者互稱老公老婆，未曾見面，藉由照片或視訊影像墜入情網。

刑事局提醒，若標榜高額獲利、穩賺不賠或獲利來源不明，詐騙風險高，應避免投資，與網友交往要保持警惕，尤其跨國戀情，不要輕信對方自稱特殊身分，避免透露過多個人資料或傳送私密照，若對方提出金錢需求，應提高警覺，勿輕易提供金錢或帳戶。有疑問切記撥打一六五反詐騙專線諮詢。

數位版看這裡

紓壓療癒如何不踩雷

熟齡諮商需求大增、心靈療癒書長年躍居書市排行榜、寂寞詐騙推陳出新，各種宣稱能夠撫慰內在小孩、找到生命能量，治癒難解的身體疾病與情緒憂鬱的靈魂療癒也時有耳聞。

焦慮世代衍生諸多療癒商機，為何這些商機在現代特別盛行？身處療癒形式無窮、商機無限的時代，是幸運或是災難？在諸多療癒形式中，我們要如何選擇，才能達到紓壓療癒，但又不踩雷，誤入詐騙陷阱？請進數位版看看專家提出的五個建議。

熟齡焦慮／長壽、退休造成焦慮也帶來商機 專家4建議：療癒未必是好生意

中高齡 單身 檢察官 詐騙

延伸閱讀

反詐宣傳素材內含柯文哲競選錄音檔 刑事局：檢討改進

勾結詐團吸金數億！ACE王牌交易所虛擬幣詐騙 北檢第3波偵搜訊問營銷成員14人

多名立委收恐嚇信！刑事局研判「同一人所為」 藏身地點在大陸西安

網嗆「活該一輩子被剝削」 南韓未罷工醫師被曝個資

相關新聞

焦慮世代-療癒商機篇／正念減壓 治癒自己也助人

林隆璇，這個五、六年級生不陌生的名字，曾在九○年代以情歌「我愛你這樣深」、「你那麼愛她」等陪伴許多人度過青澀的年少。入行...

焦慮世代-療癒商機篇／趁你寂寞 騙你個資又騙錢

在焦慮時代裡，也誕生了許多因寂寞而產生的詐騙。刑事局統計假交友詐騙被害人數，二○二一年一八三一人、前年二○四四人、去年一...

焦慮世代-療癒商機篇／別把療癒師當賺錢生意

現世療癒產業當道，許多人在思考職涯斜槓或中年轉業時，會考慮取得園藝治療師、正念導師等療癒師資格，創造另一收入來源，身心靈...

北部下探10度 後天全台有雨

中央氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團影響，周末清晨北部低溫恐下探至十度，空曠地區可能再低一、二度，中南部地區約十三至十五度...

長照業者：契約審閱期3天 難即時派工

行政院消保會通過三類長照單位的定型化契約草案，衛福部最快下周公告，力拚年底前完成國內三千五百多家長照業者換約程序。不過長...

長照定型化契約出爐 要求審閱3天

為有效管理各長照機構，衛福部針對居家式、社區式、機構住宿式等三類，擬定長照服務機構定型化契約應記載及不得記載事項草案，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。