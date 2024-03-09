焦慮世代-療癒商機篇／正念減壓 治癒自己也助人

生命裡的焦慮、困頓與迷惘，開啟了許多人的身心靈探索之門。 有些人因此走進一個深刻的領域，助人助己，像是歌手林隆璇；有些人卻因而深陷詐騙，人財兩失。 在焦慮世代衍生而出的療癒商機裡，我們要如何找到所需自我療癒，而不誤入騙局？

林隆璇，這個五、六年級生不陌生的名字，曾在九○年代以情歌「我愛你這樣深」、「你那麼愛她」等陪伴許多人度過青澀的年少。入行卅七年，林隆璇當過歌手、詞曲創作者、製作人、歌唱選秀節目評審，近年也是台南應用科技大學流行音樂系主任，總是「檯面上」的公眾人物，但他坦承，自小有焦慮、憂鬱傾向，面對鏡頭人群也深感壓力，這個「檯面下」的特質，讓斜槓林隆璇去年又多了一個新身分：正念導師。

焦慮敏感 曾7年工作停擺

成為正念導師之路，故事要從林隆璇的國中說起。

青少年風暴加上升學壓力，林隆璇在國中時念放牛班、以倒數第二名畢業，敏銳善感的個性加上大環境的壓力，致使林隆璇國中時就常莫名悲傷焦慮，嚴重時甚至想要結束生命。在那個不關注心理健康的年代，他並不知道什麼是憂鬱症，但學會了去藥房買鎮定劑吃。

焦慮敏感的青少年長大成為歌手林隆璇，每次面對人群、鏡頭，都帶給他很大壓力。他不知怎麼面對，只能硬著頭皮，上綜藝節目靦腆尷尬陪笑，然後告訴自己，「演藝圈就是這樣子殘酷。」

卅三歲那年，林隆璇當了一年的主持人，那成為壓垮他的最後一根稻草，他覺得自己無法面對人群，接下來有六、七年工作幾乎停擺，讓他焦慮萬分。

學習正念 安定身心更自在

正在最焦慮、工作停擺的那幾年，他遇到了生命第一個重要里程，跟隨一位藏傳佛教上師學習佛法，成為佛教徒，解決了生命裡許多煩惱焦慮。

身為藝術領域的創作者，林隆璇總有千百個停不下來的念頭同時運轉，縱使佛法加持，還是有許多不時跑出來的壓力與焦慮。一直到他在二○一八年，遇到了正念；這是生命第二個重要里程。

那時五十三歲的他在政治大學念碩士在職專班，朋友帶他參加正念課，學習東方佛法的林隆璇一開始對西方正念不以為然，但那次老師帶著學員們做「身體掃描」，改變林隆璇對正念的看法。

「身體掃描」就是閉眼睛覺察身體，把注意力放在身體每個部位、去感受每個部位的感覺。「身體掃描」進行半小時，林隆璇睜開眼，感覺幾十年的焦慮與憂鬱，在那卅分鐘被解決了，生平第一次感覺到身體可以這麼「鬆」。後來他才知道，這方法其實就是轉移大腦的焦慮憂鬱，專注於身體的感受。後來他陸續參加進階師資課程，得到安定身心的方法，也在去年取得英國牛津大學正念認知療法教師資格。

林隆璇不只從事音樂工作及投入正念教課，更在大學擔任副教授，教演唱創作，有公司要經營，也是博士候選人，「還可每周追六部劇」，他笑著補充，相較十五歲或卅五歲的林隆璇，他的角色更複雜、事情更多，但生活卻更從容。怎麼做到的？「過去的我活在各種念頭中，現在的我活在當下。」林隆璇的答案很「正念」。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

林隆璇的兒子林亭瀚（左），不但和父親一樣同為歌手，也在去年取得正念導師的資格。圖／林隆璇提供

透過呼吸練習專注 覺察+允許 2步驟撫慰焦慮

是歌手也是正念導師的林隆璇表示，正念的重點在提升專注力與培養覺察力，核心精神是「活在當下」。他通常是透過呼吸練習專注、集中意識；透過覺察感受身體與情緒狀態，放鬆自己。

正念幫助了他走出過去的憂鬱，也安定了現在的生命，每次壓力又來時，現在的他會透過「覺察」和「允許」兩個步驟，撫慰焦慮。

「覺察」是透過呼吸與身體感受，覺察到自己正在某些壓力中，以旁觀視角如實觀看自己的各種焦慮。

覺察到之後，接著是「允許」它存在。例如胸口又感到緊繃，其實反應了你長時間的壓力，此時林隆璇專注呼吸，將吸氣吐氣帶到胸口運作，呼吸是中性行為，能讓所有現象「如其所是」地存在著，接納並允許這個不舒服，當它來到緊繃的胸口，不會想要抓取或是抗拒這份緊繃，胸口自然就放鬆下來。

林隆璇表示，這兩個步驟看來雖然簡單，卻需要不斷練習才做得到，其中覺察是基本功，只要能夠覺察到，所有的焦慮憂鬱都有機會放下。