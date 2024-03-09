長照業者：契約審閱期3天 難即時派工

行政院消保會通過三類長照單位的定型化契約草案，衛福部最快下周公告，力拚年底前完成國內三千五百多家長照業者換約程序。不過長照業者憂心，定型化契約中要求，簽約者應攜約審閱至少三天，將對長照居家服務、社區式服務，造成嚴重衝擊，恐大幅降低「即時派工」的功能，也可能影響喘息服務，實務執行上將面臨龐大挑戰。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，契約草案內容，對長照機構的影響不大，反而是居家、社區式長照服務將受到衝擊。因為居家或社區服務都屬於「臨時性」的支持服務，如果未來都要有三天的合約審閱期，等同斷送了機動性、便民性。

涂心寧解釋，舉例而言，照顧者需要喘息服務，或移工臨時有事或請假，家屬立即申請居家服務，此時怎麼可能先審閱合約三天後，再提供服務。台灣長期照顧發展協會全聯會秘書長余志松也說，合約審閱期是嚴峻的考驗。

涂心寧也提到，定型化契約草案中要求合約需註明地址，有許多長者現行的狀態是輪流到子女家居住，契約若要因服務地址不同，而重新再簽約，執行上將面臨挑戰。

長泰老學堂執行長林金立表示，長照不是單純的消費性行為，也是一種社會福利，當長照契約採取「定型化契約」約定，會讓長照服務成為一種消費項目，導致照顧專業與消費行為產生衝突。

衛福部長期照顧司副司長吳希文指出，現行長照機構與使用者雖然有簽約，但須要重新檢視，如果符合定型化契約範本的話，不一定需要換約，但需要給地方政府審查。

行政院消保官蔡易廷強調，合理的審閱期，目的是讓簽約者知悉契約內容，當有立即需求時，長照機構可給予彈性。針對居家式服務長照，也可依照使用者需求合意變動服務住居所，只要雙方經討論後同意變動，在契約中載明變動內容即可。