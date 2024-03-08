丹麥當紅潮流居家品牌Hay 首度進軍台北開旗艦店

居家生活品味，來自於每個人對於居家生活設定的溫馨舒適感。而全球最受年輕人喜愛的居家設計品牌 「HAY」，將從丹麥首度來台設立旗艦門市專賣店，將原汁原味的設計新觀點帶進台灣。

不斷創新，並且挑戰翻玩傳統顏色，填滿在生活空間的HAY，以活潑、明亮的色系，帶到每個人品味居家之中。品牌以鮮豔色彩的家居潮流，並且兼具著實用性、美感，更讓人驚訝的是，有著平易近人的價格，讓年輕人也不會有過大的負擔，就可以擁有設計師的居家空間陳設。

歐德集團引進HAY設計品牌台北旗艦店，坐落於台北仁愛路一片綠意前開展全新門戶，為精品家具街帶來一股新鮮潮流的設計風味，三層樓的購物空間，以多樣化的產品選擇，不用出國就能享有異國設計的輕鬆購買樂趣。

HAY TAIPEI店裝大量還原丹麥HAY House原址的空間細節，牆面採低飽和度的綠、米與淺灰色，交織出視覺和諧舒適的北歐氛圍，與色調濃烈的梯間形成鮮明對比，展現HAY大膽爽朗的用色哲學。店內多處出現線條滑順的轉角磚，設計靈感來自創辦人Hay夫婦的家，且由Rolf Hay與丹麥總部團隊共同打造，就像是來到自己的家中般，擁有著各式各樣鮮豔且溫馨的小妝點。

一樓生活用品區，集結了居家睡衣、毛巾、置物籃、玻璃杯盤等小物選擇；二樓則以大型家具為主，依客廳、廚房、餐桌、聚會空間等各別區分展示，逛起來既舒適，又有著活潑且明亮的動線。