快訊

台積電變妖股 下周一列處置股票？證交所公布名單了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丹麥當紅潮流居家品牌Hay 首度進軍台北開旗艦店

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
歐德集團引進「HAY」設計品牌，台北旗艦專賣店正式開幕，三層樓的購物空間。圖／歐德集團提供
歐德集團引進「HAY」設計品牌，台北旗艦專賣店正式開幕，三層樓的購物空間。圖／歐德集團提供

居家生活品味，來自於每個人對於居家生活設定的溫馨舒適感。而全球最受年輕人喜愛的居家設計品牌 「HAY」，將從丹麥首度來台設立旗艦門市專賣店，將原汁原味的設計新觀點帶進台灣。

不斷創新，並且挑戰翻玩傳統顏色，填滿在生活空間的HAY，以活潑、明亮的色系，帶到每個人品味居家之中。品牌以鮮豔色彩的家居潮流，並且兼具著實用性、美感，更讓人驚訝的是，有著平易近人的價格，讓年輕人也不會有過大的負擔，就可以擁有設計師的居家空間陳設。

歐德集團引進HAY設計品牌台北旗艦店，坐落於台北仁愛路一片綠意前開展全新門戶，為精品家具街帶來一股新鮮潮流的設計風味，三層樓的購物空間，以多樣化的產品選擇，不用出國就能享有異國設計的輕鬆購買樂趣。

 HAY TAIPEI店裝大量還原丹麥HAY House原址的空間細節，牆面採低飽和度的綠、米與淺灰色，交織出視覺和諧舒適的北歐氛圍，與色調濃烈的梯間形成鮮明對比，展現HAY大膽爽朗的用色哲學。店內多處出現線條滑順的轉角磚，設計靈感來自創辦人Hay夫婦的家，且由Rolf Hay與丹麥總部團隊共同打造，就像是來到自己的家中般，擁有著各式各樣鮮豔且溫馨的小妝點。

一樓生活用品區，集結了居家睡衣、毛巾、置物籃、玻璃杯盤等小物選擇；二樓則以大型家具為主，依客廳、廚房、餐桌、聚會空間等各別區分展示，逛起來既舒適，又有著活潑且明亮的動線。

HAY丹麥家具，有許多耳熟能詳的經典單品，如：Rey單椅、由回收塑膠製作的ACC Eco單椅、PC portable便攜式燈、長賣熱銷的Color Crate收納籃，皆可在店內選購到，讓大家不需要出國就能逛到如同在丹麥專門店的好物，等著一同來探索。

HAY TAIPEI 還原丹麥旗艦店的設計理念將空間細節與理念。圖／歐德集團提供
HAY TAIPEI 還原丹麥旗艦店的設計理念將空間細節與理念。圖／歐德集團提供
HAY TAIPEI沈浸式的陳列方式，讓你在居家佈置中得到更多的居家擺設靈感。圖／歐德集團提供
HAY TAIPEI沈浸式的陳列方式，讓你在居家佈置中得到更多的居家擺設靈感。圖／歐德集團提供
HAY用愉悅的色彩，填滿居家生活的每個角落，以活潑鮮明傢俱，創造家居新潮流。圖／歐德集團提供
HAY用愉悅的色彩，填滿居家生活的每個角落，以活潑鮮明傢俱，創造家居新潮流。圖／歐德集團提供
HAY TAIPEI 集結各地設計師傢俱，有更多的設計品味等著大家來尋寶。圖／歐德集團提供
HAY TAIPEI 集結各地設計師傢俱，有更多的設計品味等著大家來尋寶。圖／歐德集團提供

丹麥 品牌 設計師

延伸閱讀

歐洲多國爆「鸚鵡熱」病例！至今5死 WHO籲養鳥民眾多防範

德國羽賽／拍退丹麥組合 李哲輝／楊博軒力拚今年首冠

歐洲火車上驚見「行動小七」背咖啡筒兜售 他籲：將心比心別當奧客

丹麥研究：長者打XBB疫苗 28疾病發生率未增加

相關新聞

張學友罹新冠慘隔離取消演唱會 羅一鈞曝香港現況

「歌神」張學友臨時取消上海演唱會，取消原因被指出是身體不適且住進加護病房，張學友今澄清，自己是嚴重腹瀉後確診染疫，已在家...

周末北部恐下探10度…明晚至下周二 這區域有望降三月雪

中央氣象署指出，明天各地多雲到晴，但還是偏冷，今、明天及周日清晨北部低溫恐下探至10度，中南部地區約13至15度。周日短...

防炒作碳權交易 擬編碼追蹤及設上下限、交易1次

環境部去年12月15日預告國內碳權交易辦法草案，今天舉辦公聽會收集意見，擬編碼追蹤、訂上下限、限制移轉（交易）1次，以防...

百噸以下碳交易免收手續費？ 環境部研擬修正

今年將進入依事業排放量徵收碳費的「排碳有價」時代，為建立自願減量的交易管理機制，環境部去年12月15日預告「溫室氣體減量...

丹麥當紅潮流居家品牌Hay 首度進軍台北開旗艦店

居家生活品味，來自於每個人對於居家生活設定的溫馨舒適感。而全球最受年輕人喜愛的居家設計品牌 「HAY」，將從丹麥首度來台...

清明連假台金第二波加班機來了 3月11日上午9時開放訂位

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，金門縣府今天表示，清明連假台金管制航線，交通部民用航空局已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。