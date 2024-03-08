台鐵誤點國道常脫班基隆人無奈 林沛祥要求交通部改善

台鐵基隆火車站今天一早發生號誌異常，導致車次大亂，造成搭火車到雙北上班的通勤族哀號，很多人被困在月台等不到車，頻問「什麼時候才開車？」不少上班族、學生遲到。台鐵表示，8車次延誤、1車次停開，最多延誤41分鐘，1210人次受到影響。立委林沛祥說，台鐵一天到晚誤點，要求加速改善。

林沛祥表示，今天早上台鐵大誤點，造成很多通勤族上班上學因此遲到，交通部應該負起全責，責成台鐵公司盡快修復、全面檢視號誌系統，避免因號誌故障常有誤點發生。

林沛祥說，基隆目前沒有捷運，而國道客運公車又不時脫班、誤點，或者大塞車，比較起來，台鐵是目前相對穩定讓通勤族好好上班的交通運具，如今又一天到晚誤點，讓基隆人到雙北上班覺得辛苦又無奈，要求交通部趕快改善。

台鐵今天上午6點多因基隆車站發生號誌異常，6點半開始，很多學生到火車站要到台北上課，卻發現看板紛顯示延誤，都在月台苦等。7點後上班族也開始湧入，人潮更多，班次卻都一直往後延，急得如熱鍋上的螞蟻。

站方人員在入口處貼出115車次停開公告，並向乘客說明是號誌故障，正在搶修，車次有調整及調度。李姓阿嬤說，她本來上午9點要到台北上班，但8點半都還沒上火車，急得半死。一名就讀成功高中的學生，等了半小時沒等到車，上學也遲到。

林姓通勤小姐說，「以前也常常慢分，但昨天誤點很嚴重，很多人等半小時以上才有車，車次混亂，台鐵不是公司化了嗎？怎麼還是常誤點，真的是要趕快蓋捷運了。」