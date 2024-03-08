快訊

日本漫畫的全球經典：《七龍珠》作者留給世界的熱血傳奇

「七龍珠」作者急性硬膜下血腫過世 醫喊不常見但要特別注意1事

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

台鐵誤點國道常脫班基隆人無奈 林沛祥要求交通部改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影
台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影

台鐵基隆火車站今天一早發生號誌異常，導致車次大亂，造成搭火車到雙北上班的通勤族哀號，很多人被困在月台等不到車，頻問「什麼時候才開車？」不少上班族、學生遲到。台鐵表示，8車次延誤、1車次停開，最多延誤41分鐘，1210人次受到影響。立委林沛祥說，台鐵一天到晚誤點，要求加速改善。

林沛祥表示，今天早上台鐵大誤點，造成很多通勤族上班上學因此遲到，交通部應該負起全責，責成台鐵公司盡快修復、全面檢視號誌系統，避免因號誌故障常有誤點發生。

林沛祥說，基隆目前沒有捷運，而國道客運公車又不時脫班、誤點，或者大塞車，比較起來，台鐵是目前相對穩定讓通勤族好好上班的交通運具，如今又一天到晚誤點，讓基隆人到雙北上班覺得辛苦又無奈，要求交通部趕快改善。

台鐵今天上午6點多因基隆車站發生號誌異常，6點半開始，很多學生到火車站要到台北上課，卻發現看板紛顯示延誤，都在月台苦等。7點後上班族也開始湧入，人潮更多，班次卻都一直往後延，急得如熱鍋上的螞蟻。

站方人員在入口處貼出115車次停開公告，並向乘客說明是號誌故障，正在搶修，車次有調整及調度。李姓阿嬤說，她本來上午9點要到台北上班，但8點半都還沒上火車，急得半死。一名就讀成功高中的學生，等了半小時沒等到車，上學也遲到。

林姓通勤小姐說，「以前也常常慢分，但昨天誤點很嚴重，很多人等半小時以上才有車，車次混亂，台鐵不是公司化了嗎？怎麼還是常誤點，真的是要趕快蓋捷運了。」

台鐵表示，8車次延誤，號誌故障約29分鐘，最多延誤41分鐘，上午7點54分排除後陸續恢復正常，共影響1210人次。

台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影
台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影
台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影
台鐵今天大誤點、國道運運又常脫班，讓基隆人很無奈，立委林沛祥要求交通部盡速改善台鐵誤點。記者游明煌／攝影

台鐵 基隆 火車站

延伸閱讀

地方首長排名竄黑馬！東岸商場爭議衝高謝國樑聲量 學者：提升藍軍士氣助團結

獨／閉門會內容曝光！與謝國樑談及NET案 韓國瑜會中吐「這句話」

林右昌陣營最新說法：東岸商場產權登記是謝國樑的責任

NET登報道歉 林沛祥：不用道歉 NET和謝市府都是受害者

相關新聞

清明連假台金第二波加班機來了 3月11日上午9時開放訂位

今年的清明連假從4月4日至7日共4天，為因應鄉親返鄉祭祖需求，金門縣府今天表示，清明連假台金管制航線，交通部民用航空局已...

下班通勤注意！台鐵鳳林站間發生死傷事故 列車延誤

台鐵鳳林車站=萬榮車站今天下午傳出有民眾闖入軌道，導致4038次列車剎車不及撞上，造成東線部分列車延遲，目前列車延誤時間...

周末北部恐下探10度…明晚至下周二 這區域有望降三月雪

中央氣象署指出，明天各地多雲到晴，但還是偏冷，今、明天及周日清晨北部低溫恐下探至10度，中南部地區約13至15度。周日短...

清明連假離島開加班機 7212個座位11日開放訂位

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，目前需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規劃第二波加班機，總計提供72...

土地公生日台南官田慈聖宮請吃茯苓糕 原來是這典故

農曆2月2日相傳是福德正神「土地公」的神誕日，民眾有拜土地公做「頭牙」以補財庫、求好運的民俗習慣，創廟迄今有362年歷史...

花蓮清明返鄉專車13日中午開訂 全票200元實名制搭乘

清明連假將於下月4日至7日展開，為方便民眾返鄉掃墓，花蓮縣政府推出返鄉專車，4月3日晚間從台北火車站到花蓮火車站，4月7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。