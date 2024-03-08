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清明連假離島開加班機 7212個座位11日開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部民航局表示，清明連假針對需求較高的澎湖、金門及馬祖航線規劃第二波加班機，共提供7212個座位數。本報資料照片
交通部民航局表示，清明連假針對需求較高的澎湖、金門及馬祖航線規劃第二波加班機，共提供7212個座位數。本報資料照片

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，交通部民航局今宣布，目前需求較高的澎湖、金門及馬祖航線已規劃第二波加班機，總計提供7212個座位數，3月11日上午9點開放訂位。另外，清明節正處霧季，時有航班因天候不佳無法飛航情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，以避免影響規劃行程。

民航局表示，今年清明節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）於2月19日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供3432個座位數，金門航線提供3500個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供7212個座位數。

民航局指出，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如3月11日訂票者，應於3月13日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

航線 馬祖

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