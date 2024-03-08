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低溫來襲流感疫苗搶打要快 羅一鈞估兩周內會用完

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，開放擴大全民接種後，短短三天已經打掉1.6萬劑，預計最快2周內可以把剩餘庫存量打完。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，開放擴大全民接種後，短短三天已經打掉1.6萬劑，預計最快2周內可以把剩餘庫存量打完。本報資料照片

流感疫苗擴大3月5日開放全民接種，疾管署發言人羅一鈞表示，開放擴大接種後，短短三天已經打掉1.6萬劑，預計最快2周內可以將剩餘庫存量打完。流感疫情仍處高原期，3月疫情仍會持續，呼籲民眾儘速接種疫苗。

根據統計，3月5日起公費流感疫苗擴大，提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種至疫苗用罄，過去3天（3月5日至3月7日）平均每日接種5465劑。截至昨日公費流感疫苗總接種數約653.1萬劑，整體疫苗使用率逾99.2%，僅剩餘約4萬餘劑。

羅一鈞表示，預估流感疫苗將在2周內打完；呼籲尚未接種的民眾儘速前往接種，尤其是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員等高風險重點族群。有意願接種民眾，可先透過疾管署流感防治一網通，查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁，查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所。

另一方面，國內新冠疫情仍處高原期，疫情傳播風險持續。羅一鈞說，XBB新冠疫苗迄今已累計接種197.9萬人次，即將突破200萬劑，其中莫德納XBB疫苗累計173.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.5萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約416.1萬劑、Novavax XBB疫苗約16.8萬劑，呼籲尚未接種XBB疫苗民眾，如為12歲以上者可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，提供莫德納XBB疫苗接種。

疾管署強調，近日持續受冷氣團影響，各地仍可能出現出現低溫，民眾不可輕忽新冠、流感等呼吸道病毒的威脅，在注意保暖同時，應儘速接種新冠XBB及流感疫苗提升保護力，減少重症及死亡風險，並持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

流感疫苗 疫情 衛生局

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