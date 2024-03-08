天冷別喝滾燙熱湯！恐增食道癌風險 營養師：喝前別忘一步驟

台灣接連兩波冷空氣接力襲擊，周末還可能升級成寒流，直探8度低溫。營養師夏子雯在臉書提醒民眾，若是天冷愛喝熱湯暖身，可以在喝湯前儘量將湯吹涼一點，才能減低高溫對食道黏膜的傷害。

夏子雯近日在臉書「夏子雯-貼近你生活的營養師」PO文表示，長期喝熱湯會提高罹患食道癌的風險。特別是民眾會在氣溫驟降時喝熱湯暖身，「而且還要那種燒滾滾、端上桌還在冒煙的湯」，令人不得不慎。

夏子雯指出世界衛生組織（WHO）已將逾攝氏65度C的熱飲，定為食道癌可能的致癌因子，但她也說，口腔是身體非常耐熱的部位，通常可以容忍到約攝氏60度C左右，且約3天左右的時間就能修復好口腔黏膜，但若不停反覆傷害黏膜，在來不及修復的情況下，也可能提高罹患口腔癌的風險。夏子雯提醒，長期飲酒也容易導致食道癌，尤以烈酒傷害更大；另外包括長期吸菸和過重、肥胖者，也是罹患食道腺癌的高危險群。

夏子雯還統整出所有食道癌的危險因子供民眾參考。表示包括：抽煙、喝酒、吃檳榔、長期食用醃漬、煙燻食物(含亞硝胺)、過熱過燙的飲食，或肥胖、胃食道逆流，及食道曾受腐蝕傷害、食道弛緩不能(吞嚥功能疾病)等，均有可能成為罹患食道腺癌的高危險群。

她也強調，食道癌在初期通常沒有明顯的症狀，因為食物仍可以通過食道；但到了晚期，因食道腫瘤會持續變大造成食道狹小、甚至阻塞，就會出現吞嚥困難症狀，導致進食量減少、體重大降。