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愛跑馬拉松 應先檢查心臟狀況

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

近日天氣變化劇烈，心血管敏感族群務必注意自身健康狀況。家醫科醫師提醒，喜歡從事運動，特別是愛跑馬拉松的民眾，若自知有心血管疾病，應先到醫院做「運動心電圖」確認心臟狀況允許後，在醫師指示下備妥舌下口含錠等藥品，避免突發狀況不及應變產生憾事。

近日氣溫變化大，時有名人發生心肌梗塞事件，國健署長吳昭軍表示，民眾應加強禦寒保暖措施，帽子、圍巾及保暖衣物不可少。長輩對於環境溫度變化反應較為遲緩，晚上睡覺時，可先將保暖衣物放在床邊隨手可拿到的地方，謹記「慢、熱、起、穿、行」保暖5字訣，並建議等天亮氣溫稍微回溫後，再出門運動或改為室內簡單運動。

振興醫院家醫科主任陳怡君提醒，天氣冷要注意「血壓變動太大」，心血管疾病患者務必早晚量測血壓，避免激烈運動，如果民眾愛爬山、馬拉松等「耗氧性運動」，建議先至醫院進行運動心電圖量測，確認心臟在壓力環境下是否會有缺氧等異常情形；支氣管敏感民眾則要備妥擴張噴劑等藥物，出門在外感到胸悶時，趕緊服用醫師開立的舌下口含錠。

民眾在家也要注意，陳怡君說，起床後不要馬上出門，在室內先做些暖身活動，長輩心血管彈性比較不好，要多注意末梢神經、血液循環，帽子、圍巾、圍脖、襪子等保暖衣物要穿戴妥當；此外，近日臨床上流感民眾增加，建議外出戴好口罩、盡快打疫苗。

國健署提醒，如果自己或身旁的人出現心臟病徵兆，如胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等，或做不到「微笑、舉手、說你好」任一項辨認中風的動作，應立刻撥打119送醫，並記下發作時間，把握黃金治療期，避免造成遺憾。

慢．熱．起．穿．行 保暖5字訣

慢：早晨醒來時，先在床上緩慢活動一下

熱：伸展四肢或進行簡單熱身

起：慢慢起身，避免瞬間起床有頭暈的現象

穿：坐在床邊，添加事先備妥的衣物或外套禦寒保暖

行：待腳步踏穩且手扶好固定物後再站起來走

保暖 運動 馬拉松

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