合歡山3大停車場下周二起施工 封閉詳情看這裡

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場將收費，近日加緊趕工，12日（二）起至15日（五）4天先後進行柏油鋪設、畫線及驗收作業，屆時將封閉停車場，民眾務必留意。另，原規畫單日收費上限300元掀議，未來仍可能調整為無上限。

合歡山是熱門景點，但山區停車格有限，且不收費，常遭部分民眾或車宿族久停占用；為提高停車周轉率，符合使用者付費原則，林業保育署南投分署規畫實施停車收費，現已完成招標作業，未來委外經營管理，相關收費設施正加緊趕工。

合歡山國家森林遊樂區指出，昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場將先後進行柏油鋪設及畫線作業，其中昆陽於12日（二）全場封閉、武嶺場13日（三）封閉、合歡山莊14日（四）封閉，施工時間均為上午9時至下午5時，人車禁入。

而3月15日（五）將進行合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場的驗收及補強作業，屆時將是施工驗收情形，機動性暫時封閉使用局部區域，有計畫上山的民眾務必多加留意，若造成不便，請見諒，也請遵守現場工作人員指揮疏導。

針對合歡山3大停車場外已公告收費價格，其中汽車每周一至周四為每小時50元，周五至周日為60元，每日最高收費300元，引發網友熱議，認為不分平假日單日最高收費都300元，費用太便宜，恐難以遏止停車格遭久占、車宿等問題。