聽新聞
test
0:00 / 0:00
蓄水量下跌 北部2水庫把握春雨時機再人工增雨
近期桃園濕冷每天持續有降雨，水利署北區水資源分署昨深夜再於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑人工增雨，今上午仍持續降雨，預估能增加10％降雨量，希望每次春雨皆能挹注水庫。
現為一期稻作農田供灌時節，因此天天出水量皆較大，北水分署表示，昨晚又有春雨接近台灣北部地區，依水利署氣象團隊評估，北部地區具有實施人工增雨條件，故通知於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑1次，於昨晚11時順利施放完成。
截至今上午11時許，石門水庫蓄水率46.07％，有效蓄水量為9455萬噸。北水分署說，昨晚為今年第2次人工增雨，石門及寶二水庫均有微雨飄落，持續到今天上午8時許都還有零星飄雨，本次預估能增加10％降雨量。
目前北水分署持續加強守視，希望每次春雨均能挹注水量，讓水庫水情更穩定。同時呼籲，春雨降臨機會難得，請大家持續節約用水，讓供水穩定，用水更便利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言