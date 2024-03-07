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蓄水量下跌 北部2水庫把握春雨時機再人工增雨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
水利署北區水資源分署昨深夜再於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑人工增雨，今上午仍持續降雨。圖／北水分署提供
水利署北區水資源分署昨深夜再於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑人工增雨，今上午仍持續降雨。圖／北水分署提供

近期桃園濕冷每天持續有降雨，水利署北區水資源分署昨深夜再於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑人工增雨，今上午仍持續降雨，預估能增加10％降雨量，希望每次春雨皆能挹注水庫。

現為一期稻作農田供灌時節，因此天天出水量皆較大，北水分署表示，昨晚又有春雨接近台灣北部地區，依水利署氣象團隊評估，北部地區具有實施人工增雨條件，故通知於石門（霞雲）及寶山水庫各施放地面焰劑1次，於昨晚11時順利施放完成。

截至今上午11時許，石門水庫蓄水率46.07％，有效蓄水量為9455萬噸。北水分署說，昨晚為今年第2次人工增雨，石門及寶二水庫均有微雨飄落，持續到今天上午8時許都還有零星飄雨，本次預估能增加10％降雨量。

目前北水分署持續加強守視，希望每次春雨均能挹注水量，讓水庫水情更穩定。同時呼籲，春雨降臨機會難得，請大家持續節約用水，讓供水穩定，用水更便利。

水利署 石門水庫 雨量

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