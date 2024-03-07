快訊

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「曾侯乙編鐘」複製品將於5月份進駐故宮南院2樓大廳展示。本報資料照片
「曾侯乙編鐘」複製品將於5月份進駐故宮南院2樓大廳展示。本報資料照片

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更是對中南部民眾的不尊重。故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告，多名立委質詢故宮南院展仿品之事，蕭宗煌澄清，編鐘並非文物展示，而是教育推廣活動，目前也還在洽談階段。他表示，如果博物館不能展示作為為教育推廣之用的仿品，那麼全世界博物館展示的恐龍都應該拿掉，因為統統不是原件。

故宮昨天已發出聲明回應，該編鐘為國立傳統藝術中心於1997年向湖北省博物館購置之曾侯乙編鐘複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示兩次，推廣編鐘之美。

2023年歲末之際，國立傳統藝術中心主動向故宮表達「曾侯乙編鐘複製品至南部院區展示」之意願，並於同年12月19日至南部院區現場會勘，建議將編鐘放置在博物館2樓售票大廳旁側的現場演示效果較佳，也方便觀眾觀賞編鐘演出；1月30日雙方再度就編鐘移置陳列及教育推廣合作等事宜，進一步現勘商討。

故宮表示，與國立傳統藝術中心「編鐘之美教育推廣合作」案非文物展覽，且仍於洽談階段，尚未議定契約，針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。

蕭宗煌說，此一編鐘的規畫是放在故宮南院二樓大廳、並非是展示文物的地方；展示的時候是以音樂表演的形式來呈現，定位是教育推廣而非文物展覽。對於教育展示品，故宮也會有明確的標示。他指出，全世界的博物館都會有其慣例與倫理，其中包括作為教育推廣的參考品，「如果說不是這樣的話，那全世界的博物館裡面的恐龍都應該拿掉，因為通通不是原件。」他強調，故宮一向依照博物館的慣例和倫理。

故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。記者陳宛茜／攝影
故宮院長蕭宗煌今赴立院業務報告。記者陳宛茜／攝影

博物館 故宮南院 文物

延伸閱讀

博物館搬進校園 汐止東山國小學童導覽南宋藝術

故宮南院將展編鐘仿品？立委呼籲回歸專業 故宮回應了

【動物冷知識】有夠冤！偷蛋龍一動作被誤會至今 真相曝光：只是母愛爆發

三星堆博物館 龍年春節持續火爆

相關新聞

今水氣最多明趨緩 周六晨恐寒流達標 高山不排除降3月雪

今天受到強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，各地容易下雨且寒冷，中央氣象署預報員劉宇其表示，預估周六清晨台北氣溫降到...

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展...

掛號費無上限恐漫天要價？ 林靜儀：太不了解台灣醫療產業

醫療機構掛號費取消報備上限，前立委、醫師林靜儀在「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專表示，很多人擔心就會「漫天要價」，...

國三少女吸菸率上升 醫：死於這病風險飆22倍

明日就是3月8日婦女節，衛福部國健署調查顯示，女性吸菸率有明顯上升趨勢，特別在「國三」年齡段開始。醫師表示，與從不吸菸的...

塞機內幕／桃機先天不良後天硬體翻新慢 疫後航班量反凸顯困境

3月3日桃機南跑道進行例行歲修，卻造成地面空中塞機大亂，交通部長王國材6日在立法院公開道歉，允諾一個月內提檢討報告，包括相關懲處。桃機本身是個先天不良、後天失調的機場，第三跑道完工啟用遙遙無期，不久之後，勢必又要輪到北跑道維修關閉，也是單跑道運作。 其實以前有過情況更糟的時候，但也沒塞機塞這麼慘，這次各方苗頭指向桃機究責，但航空公司、航管單位若能積極配合，就算單跑道運作，塞機情形不至於失控，這次是那個環節掉拍？聯合報數位版記者深入了解，揭開內幕。

打破掛號費天花板 薛瑞元3點說明：市場會壓制哄抬價

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮，擔憂醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。衛福部長薛瑞元表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。