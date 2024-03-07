衛福部取消掛號費上限 薛瑞元：不至於出現哄抬

衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，衛福部長薛瑞元今天表示，掛號費不屬於醫療法管制範圍，且因為台灣醫療院所競爭激烈，自然會有所壓制，不至於哄抬掛號費。

衛生福利部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定。

薛瑞元今天出席立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」，並在會前接受媒體聯訪，對此提出3點說明。

薛瑞元說，第一，70多年來，掛號費都屬於行政費用，不屬於醫療法管制範圍，限制上限反而比較沒有法源依據。

其次，薛瑞元表示，醫療不同於其他產業，但這是指醫療的部分，醫療院所經營仍和其他產業一樣，面對土地租金、水電或其他行政成本上升；為讓醫療院所對人員加薪、保持良好品質，認為這部分不宜有太僵硬的限制，讓醫療院所面對經濟或社會局勢演變，會有比較大彈性，因此取消上限。

第三，薛瑞元說，台灣醫療院所競爭激烈，自然會有所壓制，醫療院所應不至於大力哄抬掛號費。地方衛生局並非沒有審查就沒事，仍可要求轄內醫療院所呈報掛號費收費，若疑似有聯合行為，可舉報給公平會調查；對於區域性壟斷、獨佔市場的資源缺乏地區，衛生局也可以介入。

在掛號費外，薛瑞元指出，衛生局也必須去查醫療院所是否巧立名目收取自費項目，「這是民眾普遍比較詬病的」，地方衛生局應該努力調查。

記者提問，有民眾擔心掛號費增加、慢性病慢籤時間縮短，可能提升就醫負擔。薛瑞元說，慢籤時間不會縮短，且是在健保給付範圍內，跟掛號費不一定有關係。