快訊

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

台南天坑案 建商皇龍建設4聲明致歉：所有工程停工檢查

衛福部取消掛號費上限 薛瑞元：不至於出現哄抬

中央社／ 台北7日電

衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，衛福部長薛瑞元今天表示，掛號費不屬於醫療法管制範圍，且因為台灣醫療院所競爭激烈，自然會有所壓制，不至於哄抬掛號費。

衛生福利部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫療院所掛號費不再受限於全國統一門診新台幣150元上限規定。

薛瑞元今天出席立法院第11屆第1會期社會福利及衛生環境委員會「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」，並在會前接受媒體聯訪，對此提出3點說明。

薛瑞元說，第一，70多年來，掛號費都屬於行政費用，不屬於醫療法管制範圍，限制上限反而比較沒有法源依據。

其次，薛瑞元表示，醫療不同於其他產業，但這是指醫療的部分，醫療院所經營仍和其他產業一樣，面對土地租金、水電或其他行政成本上升；為讓醫療院所對人員加薪、保持良好品質，認為這部分不宜有太僵硬的限制，讓醫療院所面對經濟或社會局勢演變，會有比較大彈性，因此取消上限。

第三，薛瑞元說，台灣醫療院所競爭激烈，自然會有所壓制，醫療院所應不至於大力哄抬掛號費。地方衛生局並非沒有審查就沒事，仍可要求轄內醫療院所呈報掛號費收費，若疑似有聯合行為，可舉報給公平會調查；對於區域性壟斷、獨佔市場的資源缺乏地區，衛生局也可以介入。

在掛號費外，薛瑞元指出，衛生局也必須去查醫療院所是否巧立名目收取自費項目，「這是民眾普遍比較詬病的」，地方衛生局應該努力調查。

記者提問，有民眾擔心掛號費增加、慢性病慢籤時間縮短，可能提升就醫負擔。薛瑞元說，慢籤時間不會縮短，且是在健保給付範圍內，跟掛號費不一定有關係。

健保 薛瑞元 衛生局

延伸閱讀

蘇丹紅辣椒粉流竄全台 薛瑞元坦言處理時間長曝原因

獨／全台掛號費調漲 衛福部：即起醫院可自行調掛號費

蘇丹紅連環爆衝擊食安 薛瑞元：擬列入高風險稽查項目

是否和陳建仁同進退？ 衛福部長薛瑞元2句話回應了

相關新聞

今水氣最多明趨緩 周六晨恐寒流達標 高山不排除降3月雪

今天受到強烈大陸冷氣團南下和華南雲雨區東移影響，各地容易下雨且寒冷，中央氣象署預報員劉宇其表示，預估周六清晨台北氣溫降到...

將展編鐘仿品遭質疑 故宮院長：難道博物館的恐龍統統要拿掉

國民黨立委黃健豪昨批評故宮規畫將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品於5月份進駐到南院2樓大廳展示，不僅是不尊重有70萬件原件展...

掛號費無上限恐漫天要價？ 林靜儀：太不了解台灣醫療產業

醫療機構掛號費取消報備上限，前立委、醫師林靜儀在「林靜儀醫師 溫柔堅定新中二」臉書粉專表示，很多人擔心就會「漫天要價」，...

國三少女吸菸率上升 醫：死於這病風險飆22倍

明日就是3月8日婦女節，衛福部國健署調查顯示，女性吸菸率有明顯上升趨勢，特別在「國三」年齡段開始。醫師表示，與從不吸菸的...

塞機內幕／桃機先天不良後天硬體翻新慢 疫後航班量反凸顯困境

3月3日桃機南跑道進行例行歲修，卻造成地面空中塞機大亂，交通部長王國材6日在立法院公開道歉，允諾一個月內提檢討報告，包括相關懲處。桃機本身是個先天不良、後天失調的機場，第三跑道完工啟用遙遙無期，不久之後，勢必又要輪到北跑道維修關閉，也是單跑道運作。 其實以前有過情況更糟的時候，但也沒塞機塞這麼慘，這次各方苗頭指向桃機究責，但航空公司、航管單位若能積極配合，就算單跑道運作，塞機情形不至於失控，這次是那個環節掉拍？聯合報數位版記者深入了解，揭開內幕。

打破掛號費天花板 薛瑞元3點說明：市場會壓制哄抬價

衛福部本周發文取消醫療院所掛號費參考價取消引發爭議，引發外界疑慮，擔憂醫療資源稀缺地區居民影響甚鉅。衛福部長薛瑞元表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。