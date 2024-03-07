桃機塞機 交長道歉 將檢討懲處

桃園國際機場南跑道近日年度歲修，單跑道運作下，演變成嚴重塞機，多架航機空中轉圈圈，民怨四起，朝野立委昨於立院質詢時，異口同聲齊轟桃機管理出問題。交通部長王國材公開道歉，並承諾兩周內舉行記者會，說明檢討報告、懲處及優化的標準作業程序。

民進黨立委李昆澤昨天率先質詢，砲轟桃機南跑道歲修造成大量旅客權益受損，檢視桃機公司相關流程，中間有很大的行政瑕疵，不僅踐踏旅客權益，也影響國門形象；若再有這樣混亂狀況，桃機公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫就必須下台。

桃園國際機場南跑道日前年度歲修，只能仰賴北跑道起降，飛機排隊等起飛。記者黃仲明／攝影

因為桃機南北跑道需定期輪流維修，各單位在農曆年前共開過四次協調會，擇定年度航勤量較低時，也就是三月三日開始進行，飛航公告則在二月廿一日發布，不料，卻導致空中交通大亂。立院交通委員會昨進行交通部業務報告並質詢時，廿多名立委、不分藍綠幾乎都點名桃機塞機問題。

國民黨立委游顥表示，此事件對民眾造成嚴重影響，也有飛安疑慮，交通部應該回應外界要懲處到哪個層級。國民黨立委洪孟楷也痛批，這完全是人禍，明明可預想卻沒超前部署。

王國材指出，這次跑道歲修確實在整個流程有需精進的地方，跑道歲修是航安很重要部分，少一條跑道，對廿四小時營運的機場就會產生課題。雖然，桃機第二天就完整掌握狀況並改善，但確實不應發生，下半年還有歲修北跑道，會記取這次經驗，在北跑道修繕時改善。

王國材坦言，桃機在這件事的警覺心和重視度不夠，雖然這次共維修十六處、時間比較長，但這都不是理由，應該預先準備和討論。這次公告通報時間太短，未來已要求要三個月前公告，讓航空公司調整班機起降。

民進黨立委何欣純說，配套沒有做，該如何賠償旅客？王國材說，先由航空公司收集旅客申訴，桃機該賠償就賠償。

機場公司基層員工無奈表示，機場公司只是下級單位，負責航廈、空橋、停機坪及跑道等硬體設備，飛機總量管制、起降、爬升、跑道滑行等，由「區管」、「近場台」及「機場塔台」等三個單位負責，管理層級都在機場公司之上，「桃機就細漢」，開了協調會沒人配合，出包了還要背鍋。