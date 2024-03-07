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子宮頸癌3防線：安全性行為、打疫苗、篩檢

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
預防子宮頸癌有三道防線：安全性行為、疫苗、定期篩檢，可降低HPV病毒對國人的威脅。圖／123RF
預防子宮頸癌有三道防線：安全性行為、疫苗、定期篩檢，可降低HPV病毒對國人的威脅。圖／123RF

人類乳突病毒（HPV）持續感染與子宮頸癌息息相關。子宮頸癌標準化發生率由民國84年每10萬人有25人，下降至110年每10萬人有7人，降幅7成。婦癌專科醫師表示，HPV疫苗預防效果相當好，可預防病毒感染、重症，降低死亡率。衛福部國健署表示，預防子宮頸癌有三道防線：安全性行為、疫苗、定期篩檢，可降低HPV病毒對國人的威脅。

國健署最新統計，110年子宮頸癌發生人數為1310人，因此預防人類乳突病毒感染，或早期發現子宮頸癌前病變，及早接受治療仍是重要的議題。雖然感染人類乳突病毒後身體多會自行清除，但仍有少部分持續感染者，於日後發生子宮頸癌前病變，甚至子宮頸癌。

中山醫學大學附設醫院副院長、婦癌腫瘤專科醫師曾志仁表示，對5歲至42歲女性來說，HPV疫苗預防效果相當好，過去多以為對年輕、未從事性行為者才有效，但近年疫苗覆蓋率提升後，數據研究發現，疫苗功效超乎想像，就像新冠疫苗一樣，可預防感染、減少重症，死亡率也降低。

曾志仁指出，HPV疫苗最高可預防7成的癌症發生，建議所有女性都應該施打，隨著疫苗施打的時間愈久，愈能發現預防病毒感染的風險，即使有過性行為，施打疫苗後同樣能預防病毒感染。HPV主要感染途徑為性行為，建議不要從事高風險性行為。

國健署提出預防子宮頸癌有3道防線：

第一道防線：安全性行為

性行為時，正確使用保險套，可預防部分人類乳突病毒感染，進而降低子宮頸癌的發生。

第二道防線：接種HPV疫苗

衛福部食藥署已核准3款HPV疫苗，可預防至少7成造成子宮頸癌的高危險人類乳突病毒（第16、18型）。

第三道防線：定期篩檢

子宮頸癌早期通常不會有明顯症狀或疼痛，透過篩檢有機會發現異常病灶，子宮頸抹片檢查是經國際實證最佳的子宮頸癌篩檢工具，提早發現並及早確診治療。

國健署癌症防治組長林莉茹提醒，國健署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，民眾應多加利用，檢查結果為陽性時，請女性朋友遵循醫師指示接受進一步檢查，並依醫囑回診追蹤及診治，避免癌前病變進展為子宮頸癌，另外，即使檢查結果正常，若有任何異狀仍應盡速就醫。

HPV 子宮頸癌 新冠疫苗

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