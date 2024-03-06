春雨少 石門水庫5個月首跌破億噸蓄水 原來是這原因

桃園及北部一期稻作供灌用水量大，桃園市石門水庫水位、蓄水量持續下降，今天上午蓄水量約9656萬噸，5 個月來首次跌破1億噸蓄水，今天上午石門水庫降雨，不過雨量不大，水庫出水大過入流，水利署北區水資源分署表示，目前水庫出水超過入流，主要是一期稻作插秧供灌水量大，3月中旬後供水會下降。

石門水庫近期農業用供灌增大，水庫水位、蓄水量持續下降，今年春雨至今降雨有限，無助水庫水量回升，統計至今天上午，石門水庫水位230公尺、蓄水9656 萬噸、蓄水率47%，入流平均增加20 萬噸、出水卻高達23萬噸，北區水資源分署表示，石門水庫仍在枯水期階段，受一期作供灌量大影響，水位蓄水下降，屬正常控管範圍，氣象局預測3月會陸續降雨，該分署協調桃園2 農水管理處配合降雨調整供灌，民生及農業用水供灌無虞。