網紅機師砲轟桃機離譜！跑道維修選周日上午「飛27年沒遇過」

桃園國際機場南跑道週日(3日)上午十點起封閉進行年度整修，原預計要5日下午4點才重啟，但周末假日適逢國人出國頻繁時段，導致多架班機起降延誤改時，引發民怨，桃機、交通部坦言衝擊超乎預期，決定提前在4日晚間9時恢復雙跑道作業機制。網紅機師詹姆士針對此事則在直播中怒批桃機出包離譜，選在周末整修跑道更是「飛27年從沒遇到過的事」。

詹姆士表示，桃機針對跑道整修的聲明，更是讓他忍不住想吐槽：「你當我們台灣人這麼好騙？」，指周末明明是機場最忙錄的時段：「拿出數據我就信」。詹姆士還說：「我住台北市，以前的柯文哲，現在的蔣萬安，連忠孝東路四段要封閉維修都會選半夜，桃機公司要關閉一條跑道，卻選在早上10點鐘？」

詹姆士並直指，若桃機選在3日凌晨0點關閉，「施工時間就少掉10個小時，再加上趕工提前16個小時，不到48小時就能完工了」。且桃機跑道歲修消息本應在3個月前就必須公告，但機場卻等到離開工只剩10天（2月21日）才公告，也是讓人無法接受。

對於多名自稱專家的人士卻說這種情形在國外很正常，反指責台灣人太幸福，詹姆士則批評：「我飛27年從沒遇到過」，並反嗆為機場發聲的專家沒上過戰場，以他過去飛行的經驗，只有碰上大雪、暴風雨等天候因素，飛機才會多待命兩圈，從未遇過因為跑道修繕而轉降、待命1個小時的情形。