掛號費回歸市場機制 彰化衛生局：越鄉村調漲幅度越小
衛福部廢除「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即日起醫療院所可自行調整掛號費，對此彰化醫師公會理事長廖慶龍說，過去掛號費是「備查」，現在是更明確化，考量到一般民眾可負擔的費用範圍，除非是針對特殊族群，不太可能調漲到太誇張。
廖慶龍說，提供好的醫療服務就會有一定的成本，掛號費早該回歸市場機制，依據業者自己考量訂出價格，以往掛號費是須提給地方政府「備查」，現在讓法規明確化，讓行政單位作業較簡化，目前縣內一般診所掛號費維持150元到200元間，畢竟民眾對於醫療品質和費用仍會相互比較，回歸市場機制，各醫療院所還是要評估民眾可以接受的費用範圍。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，醫療院所掛號費反映經營成本，一般漲幅不會太大，但也有些診所在市場定位有特殊考量，例如鎖定高端族群或特殊市場，才會訂出高於一般診所的掛號費用，以醫療公共衛生來看這樣的定位是針對殊族群，若沒有影響到一般民眾就醫的正常需求，不會太過干涉。
葉彥伯也說，彰化並非都會型縣市，尤其越到鄉村型鄉鎮醫療院所要漲價掛號的幅度相對小，特別針對老年族群，因就診次數多，價格較低甚至甚至沒收掛號費，醫療院所彼此存在競爭關係，掛號費也會是民眾選擇就醫的考量之一。
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