全台從北到南急降溫轉雨 周五上看寒流 周六清晨最冷
今天開始轉濕冷，一路降溫，中央氣象署預報員官欣平表示，強烈大陸冷氣團影響到周六，周日起逐漸減弱。北東易雨，周四同時有華南雲雨區影響，各地有雨。周五這波預報台北低溫有10度、11度可能性在，強度有可能接近寒流層級，變動性還是有，目前預報仍以強烈大陸冷氣團為主。
接下來天氣主要受到強烈大陸冷氣團影響，官欣平表示，這波冷空氣持續影響到周六，周日才會有回溫的情況。這波冷空氣的性質偏濕冷，因為隨之而來是華南雲雨區影響，中部以北到東半部地區未來這幾天水氣比較多。
官欣平表示，鋒面今天清晨已經略過台灣上空，中部以北到花蓮雲量比較多一點，中南台灣比較偏向台南、高雄一帶、台東的天氣狀況沒有那麼差。
官欣平表示，今天白天台中以北到花蓮，溫度已經有下降的狀況，但更往南的區域溫度很高，高雄、恆春早上還出現28、29度高溫。不過未來這段期間，溫度會由北而南開始下降。今天中部以北、東半部降溫感受上比較明顯，明天以後南台灣和東南台灣的降溫感受才會出現。
降雨趨勢上，官欣平表示，隨著鋒面通過，今天白天到晚上降雨地區以台中以北為主，現在已經開始飄雨；花東地區也會開始下雨，宜蘭則是入夜以後開始出現。至於台中以南、高屏今天深夜到明天各地降雨會慢慢出現。愈晚愈後期降雨會逐漸擴及全台。
溫度趨勢，官欣平表示，明天華南雲雨區影響，全台灣都有可能降雨，一直要到周五中南部平地降雨才會逐漸緩和。未來這幾天一波波水氣會從台灣海峽移入，天氣變化大。
官欣平表示，強烈大陸冷氣團影響，大台北今天15、16度，到晚上氣溫逐漸往下滑，下班時間可能跌到14度，入夜之後溫度更低。中台灣白天高溫只有22至25度左右，和昨天有很大差別。到了周四至周六全台各地感受上都是寒冷的，整天不超過20度。
官欣平表示，最冷時間點落在周五、周六，特別是周六清晨，中部以北、宜蘭有可能10度、11度左右，花蓮南段地區到台東、南台灣13、14度，沿海空曠地區可能再跌1、2度左右。一直到周日清晨仍偏冷，到周日白天才有回溫現象。
高山有無降雪機率，他說，溫度會持續下降，水氣在華南雲雨區影響期間也是很多，不過目前看來水氣和溫度要配合，特別是周五夜間至周六清晨，3500公尺高山可能有降雪機率，後續仍待觀察。
金門、馬祖今天上午出現濃霧，官欣平說，今天清晨有濃霧表現，尤其隨著冷空氣南下，霧的情況會逐漸緩和下來。
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