立委點名再發生塞機「桃機董總下台」 王國材公開道歉

桃園國際機場南跑道3日起年度歲修，期間航班靠北跑道起降，造成數百架班機大亂，怨聲載道。面對立委今於立院交通委員會質詢，並點名再發生一次，桃機公司董總就應該下台，交通部長王國材今公開道歉，對造成旅客影響表達抱歉。

立委李昆澤今於立院交委會表示，民眾出國是基於商務考察、開會工作或旅遊探親等，都要在幾個月前規劃，出國不是去高雄看黃色小鴨、看五月天演唱會，但桃機南跑道歲修造成大量旅客權益受損，旅客在機場徬徨、無助、憤怒、錯愕，整個機場公司螺絲掉滿地。

李昆澤指出，檢視桃園機場公司相關流程，去年11月開始規劃歲修，這幾個月都找業者等討論，直到今年2月21日才發布飛航公告，與3月3日歲修中間僅間隔11天，這中間有很大的行政瑕疵，對交通部威信產生衝擊。

他也說，若再有這樣混亂狀況，桃機公司董事長、總經理就必須下台，事發當天有些等超2、3小時以上，轉機班次都亂掉，對旅客權益踐踏到無法接受，也對國門形象衝擊很大。

王國材表示，跑道歲修是航安一部分，桃機全天營運，封閉一跑道影響很大。歲修工程雖然去年已討論，但2月21日才發布飛航公告，後來檢討發布飛航公告應該要在3個月前。另外，航管部分，若歲修期間沒有管制，使飛機飛進來在空中盤旋很危險，未來應檢討歲修期間要拉長飛機進來時間。

王國材表示，這次跑道歲修時間較長，同時也恢復疫情前航班情形，對造成影響的旅客表示抱歉。桃機公司總經理范孝倫補充，這次跑道歲修約影響500航班，歲修規劃在去年11月進行討論，今年1月下旬確定執行日期。