桃機跑道歲修塞機惹民怨 王國材坦言：有需精進的地方

桃園國際機場南跑道3日起年度歲修，期間航班以北跑道起降，造成數百架班機大亂，怨聲載道。交通部、桃機隔日坦言影響超乎預期。交通部長王國材今出席立院交通委員會備詢受訪表示，這次跑道歲修的確在整個流程有需精進的地方，少一條跑道，對24小時營運的機場就會產生課題。

對於國民黨團批評桃機國際排名下滑、管理出問題。王國材今指出，的確去年桃機Skytrax排名下滑到80幾名，但去年也有在英國媒體的全世界機場排名獲得第9名，對於先前排名有不好的成績，桃機也做過檢討，這排名主要看旅客對於機場服務的情形，桃機過去在疫情間有很多店關起來，這部分會持續改進。

王國材指出，這次跑道歲修的確在整個流程有需精進的地方，但跑道歲修是航安很重要部分，少一條跑道，對24小時營運的機場就會產生課題。桃機過去疫情前表現很好，疫情中遇上機場防疫、商店無法開，接下來希望提供較好的服務，包括飛機準點、旅客服務等。

此外，國民黨立法院黨團5日表示，桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題，國民黨立委王鴻薇點名行政院副院長鄭文燦干涉桃機公司人事。王國材今表示，桃機人事過去有徵選制度，沒有國民黨團所提正副院長來交辦的人事情形，昨天已跟桃機確認。