北中南3階段變天 周五冷空氣遞補南下 這時間低溫跌到個位數

揮別昨天溫暖好天氣，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今天表示，鋒面清晨抵達北部，風向轉為東北風，桃園以北沿岸地區溫度明顯降至14-16度。

他說，上午到中午鋒面雲系移入後，中北部陸續有短暫陣雨，預期北海岸到東北角、中北部沿岸到近山區雨勢相對頻繁。同時冷空氣逐漸南下，溫度也會再下滑，北部今天溫度由21-22降至13-14度、中部24-25降至14-15度左右，感受明顯轉濕冷。南部約於中午到晚間也有零星短暫雨機會，溫度約於入夜後下降，低溫約降至17-19度，也轉為濕涼天氣。

柯聿寧表示，明天受到冷空氣及華南雲雨區通過影響，各地都是比較陰沉的天氣，且有短暫雨機會，白天溫度回升不明顯，南部氣溫約17-22度，中部14-19度，北部則只有12-14度。

周五還有冷空氣遞補南下，水氣減少，中北部有陽光露臉機會，柯聿寧表示，因此白天高溫將略較明天上升2-3度，南部因雲量仍多，白天僅回溫1-2度。

柯聿寧表示，周五深夜到周六清晨，在乾冷空氣以及局部輻射冷卻作用影響，低溫還會再繼續下降，中北部低溫可能降至11度，局部空曠地區則有機會降至10度以下，南部因雲量較多，低溫可維持在14-16度。

柯聿寧表示，周六白天再度有華南雲系東移，雖然冷空氣有稍減弱趨勢，但白天雲量遮蔽影響回溫幅度不大，北部高低溫無明顯變化，中南部高溫反而只有19-22度，還是比較濕涼的天氣，因此周六前各地都需要做好保暖準備。

他說，周日將轉偏東風環境，中北部背風側白天有望短暫轉多雲到晴，整體溫度約可回升2-4度，下半天華南雲雨區再度東移，天氣普遍轉陰偶有零星降雨。

下周一受華南雲雨區或微弱鋒面通過影響，各地有雨感受濕涼。下周二乾冷空氣移入，天氣好轉。柯聿寧表示，預期下周的冷空氣比較弱，預報強度還沒有達到冷氣團等級，低溫相對於本周緩和一些。