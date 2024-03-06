第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

昨天是24節氣的「驚蟄」，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，俗話說春雷一響，大地回春，當遠處轟鳴的雷聲響起，春蟲也都被驚醒，如此生機盎然、萬物甦醒的春季也就到來了。

氣象署表示，冬季時的降雨型態主要為東北風迎風面帶來的層狀降雨。春季到來時，隨著副熱帶高壓增強，帶來較不穩定的西南風，降水型態也轉變為兼具層狀和對流性的降雨型態。而春雷的出現，正是代表著季節的轉變，從冬半年的層狀降雨，過渡為夏半年的對流性降雨；「屬於春天的雷鳴」。

至於第一道春雷的時間，氣象署表示，從1951年至今年的台灣氣象站觀測數據資料來看，每年第一道春雷發生時間，平均落在2月7日至3月11日間。歷史數據上最早的春雷是1980年、1997年的2月1日。最晚則是2011年的4月17日。

氣象署表示，今年台灣第一道春雷已經在2月4日晚間至5日清晨，陸續由馬祖氣象站與新屋氣象站分別觀測到，跟往年發生時間點相比，今年首道春雷的時間點較為提前。

春雷時間與春季氣候的關聯，氣象署表示，根據氣象署的統計資料顯示，當第一道春雷發生時間偏早時，台灣各地當年的春季降雨量有近9成的年份偏多雨；而當第一道春雷發生時間偏晚時，台灣各地的春季降雨量則有近5成偏少。

氣象署表示，可以看出第一道春雷發生時間和台灣春季（2至4月）降雨存在一些關聯性，但在平均氣溫上較沒有相關性。